"كاسيت 90" .. تفاصيل حفل نجوم التسعينات في السعودية

يحيي نجوم التسعينات حفلًا غنائيًا في حدث فني استثنائي بعنوان "كاسيت 90"، يوم الأربعاء المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، ويضم الحفل بجانب الكابو حميد الشاعري، أبرز نجوم جيل التسعينات، وسط حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ويشارك أغلب نجوم جيل التسعينات الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى الكابو حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، ومن أبرزهم مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محيي، ويقدموا خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، و حققت نجاح كبير في التسعينات وبداية الألفينات، وأغنيات أخرى قدموها خلال فترة انتشار الكاسيت والألبومات الغنائية.

الحفل تعرضه قناة "mbc مصر"، ويقدم نجوم الحفل عدد من الفقرات الغنائية، المنفردة والثنائية والجماعية، إذ يتشاركوا في الغناء معا في سهرة غنائية استثنائية تجمعهم معا بعد سنوات طويلة، ليستعيد الجمهور العربي معهم نوساليجيا موسيقى التسعينات.

وفور الإعلان عن الحفل، بدأ الجمهور العربي يتداول أخباره والبوسترات الخاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر الحفل التريند، قبل إقامته بأيام معدودة، ليثبت حالة الحنين والنوستالسجيا التي تتوق الجمهور العربي لذكرياته مع نجوم جيل التسعينات.

وكان حميد الشاعري، أحيا حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الماضي على مسرح الارينا بمدينة العلمين الجديدة، والذي شهد حضورًا جماهيريًا ‏كبيرا تجاوز 20 ألف من الجمهور.‏

وكان الحفل استثنائيا لما حمله من أحداث بارزة، ‏بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معا بعد أكثر من ‏ثلاثون عاما، اذ قدما خلال الحفلة عدة أغاني مشتركة كانت أبرزها أغنية "أكيد" ‏التي غنوها سويا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عاما، واعادوا غنائها في ‏العلمين في صورتها الجديدة.‏

حميد الشاعري والكينج

كما شارك حميد في الغناء كلا من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا ‏رشدي، وغني حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي يطرحها قريبا ‏عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان ‏‏هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.