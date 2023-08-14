حفل حميد الشاعري ونجوم التسعينات في جدة تريند قبل انطلاقه بأيام

يقام حفل "كاسيت 90" يوم الأربعاء المقبل بالمملكة العربية السعودية حدث فني استثنائي على مسرح بنش مارك بجدة، ويضم الحفل بجانب الكابو حميد الشاعري، أبرز نجوم جيل التسعينات، وسط حضور جماهيري غفير، وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

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ويشارك أغلب نجوم جيل التسعينات الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى الكابو حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، ومن أبرزهم مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محيي، ويقدموا خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، و حققت نجاح كبير في التسعينات وبداية الألفينات، وأغنيات أخرى قدموها خلال فترة انتشار الكاسيت والألبومات الغنائية.

حفل كاسيت 90

الحفل تعرضه قناة "mbc مصر"، ويقدم نجوم الحفل عدد من الفقرات الغنائية، المنفردة والثنائية والجماعية، إذ يتشاركوا في الغناء معا في سهرة غنائية استثنائية تجمعهم معا بعد سنوات طويلة، ليستعيد الجمهور العربي معهم نوساليجيا موسيقى التسعينات.

وفور الإعلان عن الحفل، بدأ الجمهور العربي يتداول أخباره والبوسترات الخاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر الحفل التريند، قبل إقامته بأيام معدودة، ليثبت حالة الحنين والنوستالسجيا التي تتوق الجمهور العربي لذكرياته مع نجوم جيل التسعينات.

نجاح حفل حميد الشاعري ومحمد منير

من ناحية أخري، حقق حفل الكابو حميد الشاعري و الكينج محمد منير، نسب مشاهدة كبيرة خلال اذاعتها مساء امس، الجمعة عبر شاشة قناة "ON"، وكان أقيم الحفل من ايام ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

تفاعل الجمهور مع الحفلة الأكثر تصدرا للتريند عبر موقع تويتر، والأعلى تفاعلا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

حفل كاسيت 90

وقام حميد الشاعري، خلال الحفل بغناء نخبة من أبرز أغانيه، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 20 ألف متفرج، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحفل الذي أذيع اليوم عبر شاشة قناة "ON" واعتبره الجمهور سهرة فنية تليفزيونية للجمهور المصري والعربي بالكامل.

قام حميد الشاعري، خلال الحفل بغناء "قشر البندق" التي تصدرت مؤخرا تريند تيك توك، وعادت للجمهور بعد ما يزيد عن 30 عاما من غنائها بفيلم يحمل نفس اسم الأغنية، لتنتشر مجددا بين الأجيال الجديدة، والتي لم تعاصر توقيت صدور الأغنية، كما قام بغناء أغنية "أجمل من كل البشر"، كما غنى أحدث أغنياته لأول مره "بالي رايق" التي سجلها خصيصا لمهرجان العلمين.

ثم شارك حميد الشاعري، في الغناء المطرب والملحن هيثم نبيل و هو صاحب لحن اغنية حميد الجديده "بالي رايق" ، غنى عيثم أغنية "يا فراق" وهي الأغنية التي قدمه بها حميد الشاعري للجمهور لأول مره منذ سنوات، فيما شاركت المطربة هلا رشدي مع حميد في أغنية "عودة"، وتفاعل الجمهور معهما تفاعبا كبيرا، واشادوا بفكرة ظهورهم على مسرح الأرينا برفقة حميد الشاعري.

واستكمل حميد الشاعري، الحفلة بمشاركة الكينج محمد منير في غناء أغنية "أكيد" لأول مره على المسرح بعد 37 عاما من تقديمها معا لضحايا الألغام في العلمين، كما غنوا عدة أغاني أخرى.



و شكر حميد الشاعري ، العاملين الذين ساهموا في بناء مدينة العلمين الجديده و جعلوها من اجمل مدن البحر الابيض المتوسط و شكر الشركة المتحدة على التنظيم و الصورة الرائعه لمهرجان العالم علمين بإسم مصر أمام العالم.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري، يطرح قريبا أغنية "بالي رايق" بفكرة جديدة بعد أن غناها لايف لجمهور مهرجان العلمين.