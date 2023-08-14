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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس ربة منزل أنهت حياة طفلها وأصابت ابنها الآخر

بوابة الوفد الإلكترونية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طفلها وإصابة ابنها الآخر بسبب إدمانها المواد المخدرة.

وكشفت التحريات والتحقيقات لرجال المباحث حول الواقعة عن مقتل الطفل وإصابة شقيقه على يد والدتهما، عن أن السيدة مدمنة المواد المخدرة منذ سنوات، وليلة ارتكابها الجريمة أصيبت بحالة من الإعياء والتوتر لعدم حصولها على جرعة المخدرات اليومية، لتدخل فى نوبة غضب بعد سماع صراخ طفلها الأصغر صاحب العام ونصف وتعدت عليه بالضرب حتى الموت.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على سيدة بتهمة قتل ابنها "عام ونصف" وإصابة الثاني، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة لطفل بأحد المنازل في منطقة البساتين، على الفور وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلين حيث أقدمت على قتل ابنها البالغ من العمر عاما واحدا وإصابة الثاني.