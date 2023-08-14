شواطيء الاسكندرية ترفع الرايات الحمراء وتمنع المصطافين من نزول البحر .. تفاصيل

رفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء، اليوم الاثنين ،الممتدة من ابو قير شرقا وحتى ابو تلات غربا بسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، فيما دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لضمان وذلك حفاظًا على حياة المصطافين. ودعت إدارة السياحة والمصايف في بيانها زوار شواطئ شرق الإسكندرية بتوخي الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب ويفضل ارتداء «لايف جاكت».

وتزامن رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية، والتي تعني عدم النزول إلى البحر نهائياً، مع حدوث "المد" في البحر، وهي ظاهرة طبيعية يحدث فيها ارتفاع تدريجي في منسوب مياه سطح البحر.

وأصدرت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، بيان تحذيري جاء فيه:" النهارده البحر فيه مد .. والمد ظاهرة طبيعية وهي ارتفاع في منسوب مياه البحر وبياكل المساحة الرملية الشاطئية عكس الجزر".

وطالبت السياحة والمصايف المصطافين بكافة الشواطئ بتوخي الحذر وأخذ الحيطة والالتزام بتعليمات المنقذين، حفاظًا على سلامتهم، مشيرة إلى نسب الإشغال بكافة الشواطئ لا تزال منخفضة.

يشار إلى وجود 6 شواطئ في الإسكندرية لا تتأثر بارتفاع أمواج البحر، لوجود حواجز أمواج بها، وهي "إيناس حقي، إسحق حلمي، السرايا العام، الإسكندر، ميامي العام، أبو هيف المميز".

وفي سياق متصل، تشهد الإسكندرية، اليوم، طقس مشمس حار، إذ تتراوح درجة الحرارة بين 24 للصغرى و31 للعظمى، وسرعة الرياح 21 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 63%.

اتخذت الإدارة عدة إجراءات احترازية أخرى تتضمن نشر المنقذين والمسعفين بطول الشواطئ، ومنع نزول البدالات «العائمات» مياه البحر نهائيا، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائيًا، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.