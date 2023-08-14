كورال جامعة الفيوم يصعد للمرحلة النهائية بمسابقة مراكز الفنون

تأهل منتخب كورال جامعة الفيوم بقيادة المايسترو وائل حمدي للمرحلة النهائية بمسابقة مراكز الفنون والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للموسم الرابع على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد منافسة كبيرة مع ١٨ جامعة مصرية، تم خلالها تصعيد ٨ جامعات من بينهم جامعة الفيوم للمنافسة على الثلاثة مراكز الأولى في المرحلة النهائية خلال شهر أغسطس الجاري في الفترة من 20 حتى ٢٤اغسطس.وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة واشراف الدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

فاعليات مشروع تشبيك

كان الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قد شهد اللقاء الثاني لفاعليات مشروع (تشبيك نحو قطاع خبز فعال ومبتكر ومستدام ER2FOOD والذي يأتي ضمن مشروع سلاسل القيمة المستدامة في قطاع الأغذية التابع للاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء منسق ومدير المشروع بالفيوم الدكتور كمال غلاب مدير نادي جامعة الفيوم لريادة الأعمال وممثل الجامعة بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور سيد عبدالتواب أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الفيوم، و أحمد رمضان مسؤول الائتمان بالبنك الأهلي المصري، وعدد من ممثلي وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة وهيئة سلامة الغذاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة والعلوم والشركات والشركاء المنفذين للمشروع، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك اليوم الثلاثاء بفندق هلنان أوبرج الفيوم.

ثمَّن الدكتور عاصم العيسوي على الجهد المبذول بالمشروع والذي يؤثر بدوره علي خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية تحقيق الاستفادة المثلي من المشروع. وأشار إلي دور الجامعة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعزيز دورها الريادي في خدمة المحافظة، وتحقيقًا لهذا الدور ستنظم الجامعة منتدى للاستثمار والعمل الحر، الذي يأتي تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة والذي تعود أهميته للتعريف بفرص العمل والاستثمار المتاحة بالمحافظة.

واضاف "العيسوى" أن الجامعة بصدد إنشاء وحدة رصد المشكلات والتي ستفعل خلال شهر سبتمبر المقبل، كما سيتم استحداث مسابقة لأفضل مشروع تخرج باحتفالية عيد العلم والعمل على تبني مشروعات التخرج وكيفية الاستفادة المثلى منها لخلق بيئة حاضنة للابتكار بكافة المجالات بجامعة الفيوم.