حملة النظافة و ازالة الاشغالات بحي شمال الغردقة

نفذ اليوم الاثنين حي شمال الغرقة برئاسة اللواء أحمد مهدي حملة لازالة الاشغالات حيث تم رفع اشغالات عبارة عن كراسى وترابيزات خاصة باحد المقاهي بالجزيرة الوسطى بشارع المدرسة الفرنسية بمنطقة مبارك 11

وأكد رئيس مدينة الغردقة على استمرار هذه الحملات لعودة الانضباط للشوارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات والتي من شأنها تعطيل الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين .



كما كلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينةالغردقة قسم المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال النظافة داخل المدينة

حيث تابعت صباح اليوم المتابعة الميدانية أعمال النظافة من رفع المخلفات والرمال من منطقة اللؤلؤة وعمارات الفيروز ومنطقة المستلزمات والجزيرة الوسطى بشارع الحجاز وبالسقالة

وأكد رئيس المدينة على رؤساء الاحياء بضرورة متابعة رفع المخلفات والقمامة والتراكمات اول بأول عن جميع الشوارع الرئيسية والفرعيةمشددا على تكثيف عمل حملات نظافة حفاظا على البيئة والصحة العامة وظهور المدينة بمظهر لائق

وذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بعدم التهاون في تطبيق القانون والقضاء تماما علي ظاهرة الاشغالات والاهتمام بمنظومة النظافة بمدن المحافظة للمحافظة علي المظهر الحضاري اللائق

الحملة

الحملة