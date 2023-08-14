محمد رمضان: أصبحت الأعلى أجرًا في الوطن العربي والأكثر تأثيرًا بالشارع (حوار)

محمد رمضان فى حواره لـ"الوفد":

"ع الزيرو" عمل إنساني يناقش قضية تجارة الأعضاء البشرية

"العدل جروب" عاشقون للفن وصنعوا جيلًا كاملًا فى السينما والدراما

كورونا سر غيابي عن السينما ودخلت لجمهوري المنازل من خلال الدراما

الصحافة الضمير الفني للممثل.. وأؤمن بدورها القوي والفعال

لم أستغل تريند "ترافيس سكوت" فى الترويج للفيلم.. وعجبني اسمي "بالفرعوني"

"نمبر وان" طرحتها بسب "الكبت الفني" وردًا على أعداء النجاح

أصبحت الأعلي أجرًا فى الوطن العربي والأكثر تأثيرًا فى الشارع

محمد رمضان

حقق الفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا خلال مسيرته الفنية، وكان يحقق النجاحات رغم تعرضه لبعض الهجوم من الجمهور واستخدم محمد رمضان السوشيال ميديا كوسيلة للرد على منتقديه بذكاء واضح وكان من أسباب نجاحه الكبير ذكاؤه الفني ورده المناسب لجميع الأمور اتخذ لنفسه لقب "نمبر وان" وردده فى أغنيته الشهيرة، وصدق هذا اللقب وخطى خطوات ثابتة نحو تحقيق هذا اللقب والحلم حتى أصبح حاليًا الأعلى أجرًا فى الوطن العربي، كما أنه الأكثر تأثيرًا فى الشارعين المصري والعربي، وكانت هناك دلائل كثيرة على نجاح محمد رمضان، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض فى ماراثون رمضان 2023.

وكان حديث الشارع المصري وتابعه الجمهور فى المقاهي والشوارع، وكل مكان فى الوطن العربي، وكان الأكثر مشاهدة طوال شهر رمضان، واستطاع محمد رمضان أن يحقق نجاحًا بسبب قربه لجمهوره من خلال السوشيال ميديا، وعندما يقابلهم فى الشارع يلتقط معهم الصور التذكارية بدون تكبر وبكل حب، لأن جمهوره هو الذي صنع نجوميته، بالغضافة إلى موهبته الفنية الكبيرة وقال عليه جمهوره إنه "شبيه أحمد زكي" فى التمثيل، واعتز رمضان بذلك كثيرًا، وقام بتقليد الراحل أحمد زكي فى العديد من المشاهد، يخوض محمد رمضان تجربة فنية جديدة يتطرق فيها إلى قضية مهمة وهي تجارة الأعضاء البشرية، كما يقدم دورًا إنسانيًا يسلط الضوء على معاناة الشخص الذي يكون فى موقف صعب لإنقاذ حياة نجله بأي ثمن، حاورته "الوفد" ليكشف كواليس العمل وسر تعاونه مع العدل الجروب، وعودته للسينما بعد غياب وإلي نص الحوار..

محمد رمضان

لماذا وافقت على فيلم "ع الزيرو"؟

لن أستطع رفض فيلم "ع الزيرو"، لأنه تعاون فني مع عائلة العدل جروب، وأفتخر بالعمل مع النجمة نيللي كريم، والنجمة جومانا مراد، وباقي فريق العمل، وأنا أركز على التغيير وحريص على التنوع بشكل دائم.

سر تعاونك مع العدل جروب؟

أهم ما يميز العدل جروب أنهم عاشقون للفن، كما أنهم ساهموا فى صنع جيل كامل بالسينما والدراما، كما أن المنتج يجب أن يكون فنانًا ولديه نظرة صائبة وليس فقط ممولًا.

حرصت على خوض الأعمال الدرامية على حساب السينما.. ما السبب؟

قررت أن أغيب عن السينما فترة فيروس كورونا، وذلك بسبب أن الجمهور كان لا يذهب للسينما خوفًا من انتشار الفيروس، لذلك قررت أن أذهب إلى الجمهور في المنزل من خلال الدراما.

ما دور الصحافة فى مسيرتك الفنية؟

أؤمن بدور الصحافة، والعرض الخاص يقام من أجل أصحاب الرأي، والصحافة دورها الحقيقي أنها الضمير الفني للفنان، ولو ملتفتش للصحافة كان ممكن أكون غرقان في أعمال الواحد اضطر يعملها في البدايات.

لماذا قررت الترويج للفيلم على طريقة مغني الراب العالمي ترافيس سكوت؟

لم أقصد استغلال التريند وقمت بكتابة شئ مشتق من “إنستجرام” والصورة عجبتني وفكرة إن اسمي مكتوب بشكل فروعوني فقط.

محمد رمضان

ما سر حرصك على التنوع فى فيلم "ع الزيرو"؟

حرصت على التنوع فى الفيلم لأن الفنان الناجح يمكن أن يقدم أي عمل يحمل رسالة وليس الأعمال التي تحتوي على الأكشن والإثارة فقط.

حدثني عن كواليس تعاونك مع الطفل منذر مهران؟

بحب منذر واشتغلنا سويًا من قبل وعلي ابني مش بيغير منه خالص بالعكس ده بيحبه جدًا.

سبب نجاح أغنية "نمبر وان" حتى الآن؟

أغنية "نمبر وان" كانت فترة صعبة في حياتي وكانت نتيجة "كبت فني" وكان ليها دليل مرئي ومسموع، وكانت صرخة لازم أقولها، وطرحتها بسبب استفزاز النجوم المنافسين، وعندما قدمت مسلسل "الأسطورة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا كان الجميع يحاول انكار ذلك النجاح، وكان لازم أقول "أنا فى الساحة واقف لوحدي" ردًا عليهم.

محمد رمضان

هل أصبح من الصعب استفزازك فنيًا الفترة الحالية؟

بالطبع أصبحت ناضجًا فنيًا وإنسانيًا، وعندي 34 سنة ومن الصعب استفزازي مرة أخرى والفترة المقبلة سأركز على أعمالي فقط.

هل تُصنف الأعلى أجرًا فى الوطن العربي؟

بالطبع والأكثر تأثيرًا في الشارع أيضًا، بعد كوكب الشرق أم كلثوم، والمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، وكنت مندفعًا في الدفاع عن نفسي عندما قمت بغناء أغنية "نمبر وان"، وأنا اكتسب الخبرات بمرور الوقت، وهناك دليلان لنجاحي، الأول مسموع، وهو أنني أكثر نجم مذكور اسمه فى الشارع، أما أنني أعلى أجر، ذلك الدليل المادي.

رأيك فى التعاون مع أسرة "ع الزيرو"؟

فخور بالعمل مع فريق عمل فيلم “ع الزيرو” لأن المشروع الناجح منظومة متكاملة وأنا أميل للتغيير، وعملت “عبده موته” وغيره، ودايمًا حريص على التنوع فى أعمالي الفنية.

محمد رمضان

كيف حقق محمد رمضان النجاح الكبير فى مسيرته؟

النجاح بتاع ربنا، ولو الصحافة كلها في ضهر فيلم وربنا مش كاتبله النجاح ومفيش قبول مع الجمهور مش هينجح، وهناك نجوم يكونوا متصالحين مع ضميرهم ويحبوا آراء الصحافة الإيجابية والنقد الجيد.