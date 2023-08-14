سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

استقر سعر الريال السعودي للشراء في البنك المركزي عند 8.21 جنيه، و8.25 جنيه للبيع وسجل الشراء من خلال البنك التجاري الدولي عند 8.19 جنيه، و8.26 جنيه للبيع.

وعبر بنك مصر سجل الشراء 8.19 جنيه، و8.25 جنيه للبيع وعبر بنك قناة السويس وصل الشراء إلى 8.20 جنيه، و8.26 جنيه للبيع.

ومن خلال البنك الأهلي المصري وصل سعر الشراء إلى 8.19 جنيه، و8.22 جنيه للبيع، وفي تعاملات بنك الإسكندرية يسجل سعر الشراء اليوم 8.19 جنيه، و8.26 جنيه لعملية البيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند8.18جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.13 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.19جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

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سعر الدولار الآن في مصر

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في البنك الأهلي عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

- استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في بنك مصر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

- شهد سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

- ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

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