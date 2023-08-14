إزالة فورية لحالة تعد بقرية أبنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة ٢٠٠ متر، حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كرم عمران بمركز قنا .

وأوضح العميد طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة شاذلى البرنس نائب المدينة بالتنسيق مع العلاج الحر، الدكتور محمد عماد، الدكتور أندرو أمير، والدكتور رانيا راجى، والدكتورة أسماء بكرى، مفتشين من إدارة بعلاج الحر بمديرية الصحة بحملة للمرور على عدد من المراكز الطبية ومراكز ، كما رافقهم مسئول الإدارة الهندسية بالوحدة ، مسئولى إدارة المتابعة بالوحدة .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة تستهدف المرور على جميع المراكز الطبية ومراكز التجميل والتأكد من وجود تراخيص لها ومطابقتها للمواصفات والمعايير .

وأسفرت الحملة عن إغلاق مركزي تجميل بدون ترخيص، وبيع أدوية ومستحضرات تجميل بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار الدكتور مصطفى الهوارى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المراكز الطبيه ومراكز التجميل الخاصه الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجوده ومكافحة العدوي حفاظاً علي حياه المواطنين، مؤكدًا علي إستمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.