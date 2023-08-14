المرأة العربية تنظم مبادرة لدعم حقوق الفتيات من ذوي الإعاقة بالمندرة

تحت عنوان "يوم ترفيهى للفتيات"..

نظمت رابطة المرأة العربية برئاسة المهندسة فاطمة بدران رئيس مجلس الإدارة، بالتعاون مع مؤسسة شباب 2030، مبادرة لدعم حقوق الفتيات من ذوى الإعاقة تحت عنوان "يوم ترفيهى للفتيات" وذلك بشاطئ ذوى الهمم بالمندرة في محافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك فى إطار أنشطة مشروع "تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الانسانية" والتي تنفذه رابطة المرأة العربية في عدد من المحافظات.

أكدت الدكتورة مني علي الدين، مديرة مشروعات رابطة المرأة العربية، أن المبادرة أستهدفت توعية الفتيات والأمهات بالخدمات المقدمة من الدولة لذوى الإعاقة، والحقوق المنصوص عليها في القانون المصرى، كما تناولت المبادرة رفع الوعي لدي المشاركات بكيفية مواجهة التنمر في المجتمع، والذي يُعد أحد أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة وخاصة المعاقة بطرق متعمدة وبشكل متكرر، وكذلك إبراز أشكال العنف ضد المرأة، للحد من هذه الظواهر السلبية والتي تحتاج إلى تكاتف المجتمع من أجل التغلب والقضاء عليها.

وأضافت المدير التنفيذى لرابطة المرأة العربية، أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور وأهمية بالغة فى دعم وتعزيز مشاركة المرأة بمختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة المرأة ذات الإعاقة، وأشادت بالاستراتيجيات الوطنية التي تعزز من دور المرأة في المجتمع.

ورحب الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية، بالفتيات والسيدات المشاركات في المبادرة، كما أشاد بنوعية الأنشطة التوعوية والثقافية التى تنظمها مؤسسات المجتمع المدني ومنها رابطة المرأة العربية.

وأشار رجب جودة، مسئول رابطة أهل التحدي بالاسكندرية، علي أهمية مشاركة الفتاة ذات الإعاقة فى الفعاليات الثقافية والاجتماعية، وأهمية اندماج وانصهار المرأة ذات الإعاقة في المجتمع، وأضاف بأن ذوى الإعاقة لهم حقوق وخاصة الفتاة والمرأة، ويجب على الأسرة تشجيعهن من أجل حصولهن علي هذه الحقوق.