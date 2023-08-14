عاجل
بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية 2023 غدًا بالمجموع| نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (القائمة الكاملة) نتيجة تنسيق الجامعات 2023| 86.46% الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية عاجل.. الطب 91.34% وطب الأسنان 90.97%
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، لاشتراكه مع شخصين مقيمين بذات العنوان، بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.

القبض على هارب من تنفيذ 308 أحكام قضائية

القبض على سائق ألقى مخلفات على الطريق العام

العثور على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر

كما عُثر على آثار ردم لحفرة بقطر 1,5 × 1,5 متر - أدوات حفر وتنقيب  - 36 قطعة فخار محطمة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، والعثور أسفل الحفر على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواد متعلقة

القبض على سائق ألقى مخلفات على الطريق العام

سقوط ديلر المخدرات بالدقهلية في قبضة الأمن

سحب 2906 رخص سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كشف ملابسات فيديو لمشاجرة بين طرفين بالقاهرة

الداخلية تنفي مصرع نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الاعتداء

الإيقاع بتاجري مُخدرات في القاهرة