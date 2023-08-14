القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، لاشتراكه مع شخصين مقيمين بذات العنوان، بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.

العثور على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر

كما عُثر على آثار ردم لحفرة بقطر 1,5 × 1,5 متر - أدوات حفر وتنقيب - 36 قطعة فخار محطمة.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، والعثور أسفل الحفر على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.