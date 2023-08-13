القبض على هارب من تنفيذ 308 أحكام قضائية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على هارب من تنفيذ 308 حكم قضائي.

اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة





ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

فقد تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الغذائية ، مقيم بالجيزة) لكونه هارب من تنفيذ 308 حكم قضائى بإجمالى مدد حبس 472 سنة وكفالات (مليون و 150 ألف جنيه) حال إختبائه بإحدى الوحدات السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تُواصل مُطاردة المُجرمين

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال الشرطة بالعجوزة، من القبض على المتهم بسرقة حقيبة أحد الأشخاص، وجرى إعادة المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اء ذلك فى إطار ما أشارت إليه بعض المواقع، بأن مقطع فيديو جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر"، متضمنا تضرر أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" من تعرضه لواقعة سرقة حقيبة اليد الخاصة به بنطاق محافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، بتعرضه لواقعة سرقة حقيبته الخاصة، بداخلها مبلغ مالي -هاتف محمول- جواز سفر، من أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما جرى بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

وتُكثف أجهزة وزارة الداخلية من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات في كافة أرجاء الجمهورية.

وتنال جهود الوزارة استحساناً من الشعب المصري الذي يشعر بالتأثير الإيجابي لهذه الحملات على حياته اليومية.