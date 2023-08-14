محمد رياض: خالد الصاوي يستحق التكريم والمسرح نقطة فارقة في حياته

احتفي مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض بالفنان خالد الصاوي في ندوة، وحفل لتوقيع كتابه، وأدار الندوة الكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني ، بحضور محرر الكتاب محمد عبد الرحمن، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان .



في البداية قال الكاتب إبراهيم الحسيني: عندما نتحدث عن خالد الصاوي فلم نتكلم عنه كفنان فقط بل ككاتب وممثل ومخرج وشاعر ، فهو شخص فاعل له وجهة نظر لما يحدث ، والكاتب محمد عبد الرحمن حاول في كتابه أنه يتحدث عنه كفنان شامل ، فهو يحب الذي يقدمه وتفوق فيه واستطاع أن يثبت وجوده ، فخالد الصاوي يستحق أن يكون ضمن المكرمين في المهرجان القومي للمسرح.

وقال الفنان محمد رياض : من أكثر الأشياء التي أسعدتني في تلك الدورة من المهرجان هي حالة الحب الموجودة، والمسرح يستحق أن يكون له مهرجان كبير، فمنذ أن كلفت لرئاسته رأيته مهرجان كبير وبدأت العمل مع كل الفريق الذي عملوا بنفس المنطق ونفس النظرة للمهرجان، وكان هناك العديد من الأحلام التي أود أن أقدمها ومازلنا نحلم بالكثير.

رياض: خالد الصاوي ممثل وشاعر وكاتب

وتابع رياض: الفنان الكبير خالد الصاوي هو الفنانون كما أطلق عليه ، فهو ليس فقط ممثل هو شاعر وكاتب وعندما تواصلنا معه كي نبلغه بتكريمه في الدورة 16 ، كان سعيد جداً لأن المسرح بالنسبة له نقطة فارقة في حياته خاصة أنه سيتم تكريمه كمخرج مسرحي ، فتحمس جدا ، ولكن حدثت له ظروف خاصة حالا عن حضوره التكريم وأنا رفضت الغاء ندوة التكريم لأن هذا تكريم من الدولة بموافقة معالي الوزيرة.

وقال الفنان ياسر صادق: شهادتي في خالد الصاوي قد تكون مجروحه على حبي له،كان الفنان خالد الصاوي في حقوق منذ ان كنت في كلية تجاره والفنان محمد رياض في علوم، وفي هذه الفتره كان رواج المسرح به قامات كبيره وخالد الصاوي إنسان جميل وبعدما أصبح نجم لم يتغير لحظه، ومنذ ان كان طالب له موقف وقلما أن تجد فناناً في هذا الزمن له موقف واضح.

كما تحدث محرر الكتاب محمد عبد الرحمن عن كيفية اعداده له، قائلا : عندما بدأت العمل علي كتاب خالد الصاوي شعرت بورطة ، فخالد الصاوي موسوعة كبيرة وفنان شامل ، وكان له مواقف وطنية واضحة وأراء ووجهة نظر، ثم بدأ مدير الندوة تلقي عدد من المداخلات تحدثوا عن خالد الصاوي وتجاربه في المسرح المصري.