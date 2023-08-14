استدعاء مسئولى حى غرب لسؤالهم بشان حريق عقار كرموز وتصدع 3 طوابق بالاسكندرية

تحقق النيابة العامة بالاسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية مع مسئولى حى غرب لسؤالهم بشان واقعة نشوب حريق هائل باحد العقارات اسفر عن تصدع 3 طوابق مما يهدد حياة المواطنين بالخطر وقرر حي غرب إخلائه من السكان. بشكل عاجل،لما يمثله من خطورة داهمة على حياة السكان.

وأمرت نيابة كرموز بالاسكندرية،بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع اثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وبتشكيل لحنة هندسية،لمعاينة العقار وبيان مدى سلامته، واستدعاء مسئولى حى غرب الإسكندرية لسؤالهم، وإحضار ملف العقار إلى سراى النيابة والتحفظ عليه وبيان وجود قرارات صادرة بشأنه من عدمه، واستعجال تقرير الحماية المدنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة كرموز يفيد ورد بلاغ لغرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، يفيد نشوب حريق بالعقار رقم 4 شارع السباعي بكوم الشقافة بمنطقة كرموز، وعلى الفور انتقل مسئولي الحي وضباط القسم والحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع العقار.

وجرت السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، فيما أجرت مديرية التضامن الاجتماعي أبحاث اجتماعية للأسر المتضررة تمهيدًا لصرف التعويضات والإعاشة والخسائر في الممتلكات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار احمد جمال رئيس نيابة كرموز لمعاينة العقار وسؤال السكان، وثبت من المعاينة أن العقار محل الواقعة مكون من 4 طوابق، بناء قديم وتأثر 3 طوابق جراء الحريق، وكذلك وجود تصدعات وشروخات بالحوائط والأسقف، مما يمثل خطورة على حياة قاطنيه.

وأمر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة كرموز بالاسكندرية، بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وتشكيل لجنة هندسية، لمعاينة العقار وبيان مدى سلامته، واستدعاء مسؤولى حى غرب الاسكندرية لسؤالهم، وإحضار ملف العقار إلى سراى النيابة والتحفظ عليه، وبيان وجود قرارات صادرة بشأنه من عدمه، واستعجال تقرير الحماية المدنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.