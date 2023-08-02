نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشارك في غسل الكعبة المشرّفة

شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

غسيل الكعبة المشرفة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه كان في استقبال نائب أمير منطقة مكة المكرمة لدى وصوله المسجد الحرام، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشيرة إلى أنه فور وصوله قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالمخلوط، الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب ذلك أدّى نائب أمير منطقة مكة المكرمة ركعتي الطواف.

من جانبه، أكد السديس حرص القيادة السعودية على العناية بالحرمين الشريفين، قائلا "إن المملكة منذ توحيدها على يدي المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه من بعده وصولاً إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده قد دأبوا على العناية والاهتمام بكل ما يُعنى بقضايا الإسلام والمسلمين، لاسيما الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة".