إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، جراء تعرضهم صباح اليوم الاثنين، لحادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى بنطاق مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الدفع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.