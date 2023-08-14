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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة طفل إثر سقوطه من شرفة الطابق الثاني بطهطا

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل مستشفى طهطا العام طفل في الثانية عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج مصابًا بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر سقوطه من شرفة الطابق الثاني أثناء قيامه بجمع ملابس الغسيل من المنشر الخاص بمنزلهم وتوفى عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .


 

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام لمركز شرطة طهطا بوصول الطفل "سيف . ع . ش . ل" 12 سنة طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً بكسور وجروح متفرقة بالجسم إدعاء سقوط من علو وتوفى عقب وصوله .


 

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من :- والدة المتوفـى "بدرية . م . ي" 35 سنة ربة منزل ونجل عمومة المتوفـي "محمود . ع . ر . د" 45 سنة عامل بمقهى ومقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المتوفـي المذكور بإحضار ملابس من منشر بشرفة المنزل بالطابق الثاني إختل توازنه وسقط أرضاً وحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفيا وجود شبهة جنائية.


 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .