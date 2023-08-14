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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

انخفاض جماعي لأسعار العملات الأوروبية والآسيوية اليوم الإثنين

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية، تراجعًا بشكل جماعي مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعاملات، اليوم الإثنين 14 أغسطس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر. 

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

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سعر الذهب بمحلات الصاغة اليوم الاثنين 14-8- 2023

 

العملات الأوروبية والآسيوية 

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 33.60  للشراء، و33.79 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.95 جنيه للشراء، 39.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.02 جنيه للشراء، 35.21 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.83 جنيه للشراء، 22.96 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.51 جنيه للشراء، و4.53 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.82 جنيه للشراء، 2.85  جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.02 للشراء، 21.21 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.23  جنيه للشراء، 4.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.21 جنيه للشراء، 100.66 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.76 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 80.07 جنيه للشراء، 80.62  جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.42 جنيه للشراء، 43.72 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي امام الجنيه

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.65 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 33.76  جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي 33.76 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 33.80 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

 أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 33.65 جنيه للشراء، 33.94  جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.59  للشراء، 34.04 جنيه للبيع.

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