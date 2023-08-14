Meg 2:The Trench.. حصيلة إيرادات الفيلم خلال 10 أيام عرض

نجح فيلم Meg 2:The Trench أن يحقق إيرادات بلغت 160 مليونًا و612 ألف دولار، وذلك خلال 10 أيام منذ طرحه فى دور العرض السينمائي حول العالم.

كما نجح الفيلم فى تصدر المركز الثاني بدور العرض وذلك بعد فيلم "Barbie" الذي حقق 17 مليون دولار.

ويعرض فيلم Meg 2: The Trench فى 3500 قاعة عرض سينمائي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وذلك بعد ما نجح الفيلم في تحقيق 12 مليون دولار في أول يوم بالسينمات، بما في ذلك 3.2 مليون دولار الخميس الماضي.

فيلم Meg 2: The Trench من إخراج بن ويتلي، ومأخوذ من رواية «The Trench» للكاتب ستيف ألتن، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الأبطال من بينهم جيسون ستاثام، وو جينج، صوفيا كاي بالإضافة إلى بيج كينيدي.

مفاجأة حول تحضير الجزء الثالث للفيلم:

من جانبه فجر المخرج بن ويتلي مفاجأة أنَّ هناك مناقشات داخلية حول تقديم جزء ثالث من الفيلم، ويعتمد تطور الجزء الثالث على نجاح Meg 2: The Trench، فإنَّه يأمل في مواصلة القصة كما هو موضح في روايات ستيف ألتن.

وكان فيلم قد حقق The Meg الجزء الأول فى دور العرض 520 مليون دولار حول العالم، وهو العمل الذى يقوم ببطولته روبى روز، وجيسون ستاثام، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.