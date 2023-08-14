مسابقة فنية بين الأطفال في بيت ثقافة جرجا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني العديد من الأنشطة الفنية والثقافية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبوالدهب. وفي هذا الإطار، نفذ بيت الثقافة في جرجا مسابقة فنية بين الأطفال، تحت إشراف المنسق الثقافي راوية أحمد عوض.

تهدف هذه المسابقة الفنية إلى تشجيع وتطوير مواهب الأطفال في مجالات متعددة، مثل الرسم، والرقص، والعزف الموسيقي وغيرها. قامت الهيئة بتنظيم هذه المسابقة بهدف تعزيز الثقافة والفن في المنطقة وتوفير بيئة ملائمة للاكتشاف والتعلم للأطفال.

شهدت المسابقة مشاركة كبيرة من الأطفال الموهوبين في المنطقة، حيث قدموا أعمالاً فنية متنوعة ومبدعة. تمت إقامة معارض للأعمال الفنية المشاركة، حيث تم عرضها للجمهور والحكم لتقييمها واختيار الأعمال الفائزة.

أشادت الهيئة بالجهود المبذولة من قبل المشاركين وبذلت جهودًا كبيرة في تنظيم المسابقة وتوفير الدعم والتشجيع للأطفال الفنانين الصغار. كانت المسابقة مناسبة رائعة للاحتفال بمواهب المستقبل وتعزيز الروح الإبداعية في المنطقة.

تحظى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بتقدير كبير لجهودها في تعزيز الثقافة والفن في مصر، وخاصة في المناطق الأقل تطويرًا مثل إقليم وسط الصعيد. تستمر الهيئة في توفير الفرص الثقافية والفنية للشباب وتشجيع المواهب المبدعة في جميع أنحاء البلاد.

بيت ثقافة جرجا ينظم مسابقة فنية بين الأطفال

بيت ثقافة جرجا ينظم مسابقة فنية بين الأطفال

بيت ثقافة جرجا ينظم مسابقة فنية بين الأطفال

بيت ثقافة جرجا ينظم مسابقة فنية بين الأطفال

بيت ثقافة جرجا ينظم مسابقة فنية بين الأطفال