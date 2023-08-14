دشنت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، فعاليات مبادرة "تحويشة في بنك" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية داخل قرية بولاق بمركز الخارجة. تأتي هذه المبادرة في إطار مشروع "تحويشة" لدعم سيدات القرى وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

حضر الافتتاح الدكتورة إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، وياسمين علي، المسئول الفني لبرامج الشمول المالي، ونادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.

وأكدت نائب المحافظ حنان مجدي أن المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية، واستخراج بطاقات ائتمانية؛ بهدف إدماج السيدات بالمنظومة المصرفية الرسمية ودعم إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل لهن وحياة كريمة لأسرهن.

وتفقدت حنان مجدي المعرض الذي أُقيم على هامش المبادرة والذي ضم عددًا من الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة. ومن بين هذه الخدمات مكتب شكاوى المرأة واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ودعم رائدات الأعمال بالمشروعات الخضراء الذكية وغيرها.

تأتي مبادرة "تحويشة في بنك" كجزء من جهود المجلس القومي للمرأة لتحفيز تمكين وتطوير قدرات سيدات القرى في مجال النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دورهن في بناء وتطوير المجتمعات المحلية

نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة "تحويشة في بنك"

نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة "تحويشة في بنك"

نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة "تحويشة في بنك"

نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة "تحويشة في بنك"

نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة "تحويشة في بنك"

نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة "تحويشة في بنك"

نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة "تحويشة في بنك"

نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة "تحويشة في بنك"

نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة "تحويشة في بنك"