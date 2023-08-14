"محلية الخارجة" تطرح خضر وفاكهة ودجاج بأسعار مخفضة للمواطنين
فى إطار خطة عمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وبتعليمات من جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة، تم طرح الخضر والفاكهة والدجاج بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين بالمنافذ التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم ثلاثة منافذ لبيع المنتجات الزراعية المحلية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين. تتضمن هذه المنافذ منفذ القلقان الواقع في شارع بهنوس، ومنفذ البساتين، ومنفذ الشعلة.
تأتي هذه الخطوة بهدف تشجيع المواطنين على استهلاك المنتجات المحلية وتوفير مصدر تموين موثوق به للسكان في منطقة الخارجة. وتساهم أسعار المنتجات المخفضة في تخفيف العبء المادي على المواطنين وتمكينهم من الحصول على الغذاء الصحي بأسعار معقولة.
وأكد جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتعزيز قطاع الزراعة في المنطقة. كما أشار إلى أن المشروع يشمل مشروعات زراعية أخرى لدعم الإنتاج المحلي وتطوير القطاع الزراعي في المنطقة.
وقد رحب المواطنون بتلك المبادرة القيمة، حيث عبروا عن سعادتهم بتوفر المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة وجودة عالية. هذه الخطوة تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الوعي بأهمية دعم واستهلاك المنتجات المحلية.
يأمل المسؤولون أن تؤتي هذه الخطوة ثمارها، وأن تعزز الاقتصاد المحلي وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين في منطقة الخارجة، وتوفر للمواطنين فرصة الحصول على المنتجات الزراعية الطازجة بأسعار معقولة.
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