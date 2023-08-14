ضمن مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" ورشة لتصميم الأزياء بالمنيا

قدم نادي المرأة في قصر ثقافة المنيا ورشة تعليم فنون تصميم الازياء " باترون " ضمن مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" ، حيث تهدف الورشة إلى تعليم المشاركات فنون تصميم الازياء .

وقدّمت مشرفة القسم حنان محمد عبد التواب شرحًا عن استخدام الباترون وأدوات الخياطة المبدئية. تضمنت الورشة توضيح كيفية القص على الباترون عمليًا، وأخذ المقاسات، وتنفيذ الشكل البدئي للقطعة قبل تفصيلها، وكذلك استخدام ماكينة الخياطة.

وتعد الأدوات المستخدمة في التفصيل جزءًا أساسيًّا من الورشة، حيث شرحت المشرفة المقص المتخصص للعمل بالخياطة، والمتر الخاص بالخياطة، وطباشير الخياطة والتفصيل، وكذلك أنواع الأقمشة المستخدمة في عمليات التفصيل. تعرف الورشة أيضًا المشاركات على خيوط متعددة الألوان وإبر الخياطة.

يجب على الحضور الالتزام بعدة قياسات أثناء عملية التفصيل، مثل أخذ المقاسات للطول والعرض وحجم الخصر وحجم الكتف. كما يتم تثبيت الباترون على القماش باستخدام دبابيس لضمان عدم اهتزازه أثناء عملية القص، وبالتالي تنفذ عملية القص بدقة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز مهارات المرأة المصرية في مجال التفصيل وتوفير الفرص لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية من خلال تطوير مهاراتهن في هذا المجال. وتعكس هذه المبادرة التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافي بدعم تنمية المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع.

ثقافة المنيا تقدم ورشة تفصيل وكيفية القص على الباترون بنادى المرأة بالقصر

ثقافة المنيا تقدم ورشة تفصيل وكيفية القص على الباترون بنادى المرأة بالقصر

ثقافة المنيا تقدم ورشة تفصيل وكيفية القص على الباترون بنادى المرأة بالقصر

ثقافة المنيا تقدم ورشة تفصيل وكيفية القص على الباترون بنادى المرأة بالقصر

ثقافة المنيا تقدم ورشة تفصيل وكيفية القص على الباترون بنادى المرأة بالقصر

ثقافة المنيا تقدم ورشة تفصيل وكيفية القص على الباترون بنادى المرأة بالقصر

ثقافة المنيا تقدم ورشة تفصيل وكيفية القص على الباترون بنادى المرأة بالقصر

ثقافة المنيا تقدم ورشة تفصيل وكيفية القص على الباترون بنادى المرأة بالقصر