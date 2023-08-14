رابط نتائج توجيهي الاردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية tawjihi.jo

“بالاسم ورقم الجلوس” رابط نتائج توجيهي الاردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية tawjihi.jo ،نقترب من لحظة الكشف عن نتائج توجيهي الأردن للدور الأول لعام 2023، وهي من أبرز الأحداث التي يترقبها جميع الطلاب والطالبات في مختلف مناطق الأردن في هذا الوقت. انتهت امتحانات الطلاب في الأيام الأخيرة وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في الأردن. من خلال هذه الكلمات، سنقدم لكم الرابط المباشر لنتائج توجيهي الأردن 2023 باستخدام أرقام الجلوس.

نتائج توجيهي الأردن 2023

في الساعات الأخيرة، كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الأردنية، محمد كنانة، عن تفاصيل اعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي". أكد أن الإعلان عن نتائج الطلاب سيتم خلال الأيام القادمة من خلال مؤتمر صحفي سيُعقد بواسطة الوزارة، حيث ستتم الإعلان عن نسب نجاح الطلاب.

مصادر رسمية في وزارة التربية الأردنية أكدت أن اعلان نتائج التوجيهي سيتم في النصف الثاني من شهر أغسطس الحالي، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات لجميع الطلاب في مختلف المحافظات. تم رصد جميع الدرجات لضمان دقة النتائج قبل طرحها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية. للحصول على النتائج، سيكون بمقدور الطلاب إدخال رقم جلوسهم فقط على الموقع.

رابط نتائج توجيهي الاردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية tawjihi.jo

الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2023

تم توفير موقع "توجيهي جو" من قِبل وزارة التربية والتعليم الأردنية. يُعد هذا الموقع واحدًا من المنصات التعليمية الرسمية التابعة للوزارة، والتي تهدف إلى توفير نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في جميع المحافظات. من خلال هذا الموقع، يمكن للطلاب استخراج نتائجهم بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

أو من خلال الدخول إلى موقع توجيهي جو.

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