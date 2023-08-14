نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023 الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردنية tawjihi.jo حسب الاسم ورقم الجلوس
نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023 الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردنية tawjihi.jo حسب الاسم ورقم الجلوس
نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023 الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردنية tawjihi.jo حسب الاسم ورقم الجلوس،لا يزال طلاب التوجيهي في الأردن يواصلون البحث عن رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية لعام 2023، مع مشاعر من الترقب والقلق نتيجة تأخر الإعلان عنها. أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المحافظات داخل المملكة الهاشمية، ومع ذلك، لم يتم حتى الآن رفع درجات الطلاب على المواقع المخصصة لهذا الغرض.
نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023
رغم تأكيد وزير التعليم الأردني، الدكتور تيسير النعيمي، في مقابلة سابقة على قناة الأردن الفضائية، بأن نسبة النجاح في امتحانات التوجيهي لهذا العام قد تجاوزت 87%، يعيش طلاب التوجيهي في الأردن حالة من القلق الشديد. تم الانتهاء من أعمال التصحيح في جميع الكنترولات، مما يعزز الأمل في أن النتائج ستعلن قريبًا.
وقد أشار الوزير إلى أن هذه النسبة تُعد تحسنًا عن العام الماضي، مما يؤكد أن عمليات التصحيح تمت بدقة وموضوعية. هذه المعلومات أثرت إيجابيًا على توقعات الطلاب وأولياء الأمور.
كيفية الحصول علي نتائج التوجيهي الاردنية tawjihi.jo 2023
من خلال هذه الفقرة يمكنكم الاطلاع على رابط وزارة التعليم الأردنية التي من خلالها يمكنك الاطلاع على نتائج الثانويه العامه في الاردن بكل سهولة عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط وزارة التعليم الاردنية من هنا .
- بعد ذلك توجه مباشرة إلى قسم النتائج.
- قم بالضغط على نتائج التوجيهي 2023.
- قم بكتابة رقم المقعد أو البيانات المطلوبة .
- عليك التأكد من صحة البيانات المدخلة.
- بعد ذلك قم بالنقر على عرض النتيجة.
- خلال ثوان تظهر النتائج في كل المواد الدراسية.
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