إصابة مدرس سقط من قطار في محطة سكة حديد الواسطى ببني سويف

أصيب مُدرس بإشتباه كسر في الحوض وإشتباه كسر في القدم اليمنى، وذلك إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد الواسطى في بني سويف، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

و نقلت سيارة اسعاف تابعة لمرفق بني سويف مُدرس أصيب بعدة إصابات إثر إصابته نتيجة سقوطه من قطار في محطة السكة الحديد بالواسطى شمال محافظة بني سويف

بلاغ بسقوط شخص من قطار في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخص إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد في الواسطى ببني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصاب يدعى «أحمد. م. أ»، 43 سنة، مُدرس، مقيم العياط بمحافظة الجيزة، مصاب بإشتباه كسر في الحوض وإشتباه كسر في القدم، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.