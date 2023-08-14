200 مليون مشارك.. آخر تطورات مبادرة "اتكلم عربي" لأبناء مصر بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجاح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتشجيع أبناء المصريين في الخارج للحديث باللغة العربية «اتكلم عربي»، على الوصول لأكثر من 200 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم.

«اتكلم عربي»

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من «اتكلم عربي»، وذلك تحت شعار «جذورنا المصرية» لتعزيز الهوية المصرية لأبنائنا والتوعية بتاريخهم العظيم؛ حيث تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها العظيمة، وتستهدف أبنائنا في الداخل من المتعلمين في المدارس الدولية وأبنائنا في الخارج من الجيل الثاني إلى الخامس من أبناء المصريين.

ولفتت إلى تنفيذ (16) برنامجًا تثقيفيًا للتوعية بمفهوم الأمن القومي ومعسكرات شبابية وأنشطة مجتمعية بمشاركة (289) من أبناء المصريين بالخارج، من أبرزها ملتقى لوجوس الثالث للشباب بمشاركة (200) شاب وفتاة من (30) دولة، كما تم تنظيم زيارات للمناطق التراثية والسياحية والدينية، وقد تم تنظيم اجتماع لهم مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجاري الإعداد لملتقى لوجوس الرابع للشباب بالتنسيق مع الكنيسة.

يذكر أن وزارة الثقافة قد أعلنت أنها بصدد إنشاء منصة إلكترونية لتوفير معلومات ثقافية وأثرية ومتابعة الاحتفالات أون لاين لأبناء المصريين في الخارج، وأنشطة أون لاين لهم.

