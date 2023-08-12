يفضل الكبار والصغار تناول أنواع عديدة من المكرونة لمذاقها الطيب وسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة بمكونات مختلفة شهية.

ويسهل تحضير الباستا بطرق مختلفه ومكونات متعددة ويفضل تقدميها بجانب الأطباق الرئيسية.

والأن نقدم لكٍ طريقة باستا بالخضار والأربع أجبان بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الباستا : عبوة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفطر : 2 كوب (طازج ومفروم شرائح)

- البازيلاء : نصف كوب (مجمدة)

- الكوسا : 1 حبة (مفرومة مكعبات صغيرة)

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات)

- الفلفل الأحمر الحلو : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج / للتزيين)

- جبن كريمي : عبوة (الأجبان الأربعة)

طريقة التحضير

اسلقي الباستا واغسليها بماء بارد وصفيها وضعيها جانباً.

سخني زيت الزيتون في قدر واسع على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقتين حتى يطرى.

أضيفي الفلفل الأحمر والفطر، وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى الفلفل والفطر.

أضيفي الكوسا، والطماطم، والبازيلاء، وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي عبوة الجبن، والملح والفلفل، وخففي النار، واتركي المزيج حتى يغلي ويتسبك.

أضيفي المكرونة للصوص وقلبي.

اسكبي المكرونة في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس الطازج، وقدميها ساخنة.