الخميس 10 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

البصل بــ 20 جنيهًا للكيلو.. تعرف على أسعار الخضراوات بالمنيا

أسواق بيع الخضراوات
أسواق بيع الخضراوات بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، اليوم الخميس ، شبه إستقرار في اسعار البيع على مدار هذا الأسبوع ، خلال جولة الوفد بأسوق المحافظة ، حيث استقرت أسعار بيع البصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو .

وسجلت  أسعار بيع البطاطس 14 جنيهًا للكيلو، والخيار بــ  10 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر الطماطم ما بين 10 لـ12 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكوسة  لـ10 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس إلى 8 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان ما بين 15 لــ 20 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 10 جنيهًا للكيلو  ، وسجلت  أسعار بيع الليمون 10 جنيهات للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية، حيث جاءت  أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري  35 جنيهًا للكيلو ،، وبلغ سعر  بيع المانجو العويس  40 جنيهًا للكيلو  ، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 إلى 30 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا .

والتفاح السكرى 40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر 20 جنيهًا للكيلو، والتين الشوكي بــ 2 جنيهًا للواحدة ، والبطيخ بــ 10 جنيهات للكيلو .

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .

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