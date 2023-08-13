عدّيت| فريق عمل أغنية تامر عاشور الجديدة

يشارك الفنان تامر عاشور من جديد في ماراثوان الغناء الصيفي لعام 2023، بإصدار جديد أعلن عنه عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

تحمل الأغنية الجديدة عنوان “عديت”، من كلمات تامر حسين، ألحان محمود غريب، توزيع توما.

كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال “اصحى للكلام”، كلمات: محمد مصطفى ملك الحان: محمود انور توزيع: محمد مجدى.

وتقول كلماتها "عارف انت ايه في حياتنا انت نمرة كام انت تبقى نمرة واحد ايوة مش كلام

نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام اصحى للكلام انت عقد فل ريحته فايحة في المكان انت دعوة حلوة منا كانت وقت الادان ليك مقامك او مكانك محفوظ من زمان ايوة من زمان

تامر عاشور هتوحشنا

كان قد طرح تامر عاشور حديثًا أغنية “هتوحشنا”، التي سجلت أكثر من 11 مليون مشاخدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا