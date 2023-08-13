«أرض الفيروز» على خط التنمية

خبراء: جهود تنمية سيناء تحتاج إلى تكاتف المصريين فى الخارج وتفعيل مكاتب التمثيل التجارى وترويج السياحة فيها

سيناء أرض الفيروز العزيزة على قلب كل مصرى، التى ارتوت رمالها بدماء شهدائنا، تنميتها أصبحت واجبا قوميا لإحلال الأمن فى تلك البقعة التى اكتوت نيران الإرهاب، وبعد نجاح القوات المسلحة فى تطهيرها منه، لم يعد هناك أى حائل يحول دون إتمام مشروعات التنمية التى بدأتها الدولة منذ فترة، فالتنمية ركيزة أساسية لإقرار الأمن والأمان

ومنذ عام 2015 عكفت الدولة على تطوير البنية التحتية فى سيناء وتحسين أوضاع المواطنين، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، كما زادت قيمة الاستثمارات العامة للمشروعات 15 ضعفا، ومن وقتها تمضى الدولة بخطى متسارعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال عدة مسارات متوازية لتحقق الربط الجغرافى والتنموى بين سيناء والوادى والدلتا.

تلك الجهود نشرتها جريدة الوفد مرارا خاصة فى عيد تحرير سيناء، حيث نشرت عدة تقارير عن الانجازات التى وصلت إلى حد الإعجاز فى أرض الفيروز، أين كانت وكيف أصبحت، والتى سلطت الضوء على الطفرة والإنجازات التى تحققت فى كافة قطاعات سيناء ومدن القناة، وذلك بعد 8 سنوات من بدء تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء

رؤية متكاملة اللواء الدكتور عبدالوهاب الراعى، الخبير الأمنى والأستاذ بالأكاديميات العسكرية والشرطية، أوضح أن جهود الدولة فى الـ8 سنوات الأخيرة فى تنمية وإعمار سيناء واضحة، مشيرًا إلى أن الدولة اعتبرت تنمية سيناء قضية أمن قومى، لذلك تم العمل على تحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية فى كل المجالات، وربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية لأهلها

وأشار «الراعي»، إلى أن الدولة حرصت على مدار السنوات الماضية على إطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التى تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة، وذلك لتحسين حياة أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشى لهم، وتعزيز الاستثمار فى العنصر البشرى بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع فى عملية التنمية، بجانب العمل على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لتحفيز مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال فعالة وتنافسية، تصبح بها سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى، وذلك بعد أن تمكنت الدولة من إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها عقب سنوات من التضحيات والتحديات فى سبيل استئصال جذور الإرهاب، لتسهم تلك الجهود الأمنية والتنموية فى تحسين النظرة الدولية لملف تنمية سيناء ومستقبلها.

إنجازات تتحدث عن نفسها

وكشفت الإحصاءات أن الزيادة فى الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات التنمية فى سيناء تضاعفت أكثر من 15 ضعفا، مسجلة 73.3 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 4.8 مليار جنيه عام 2013/2014، وتم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه تخدم أكثر من 10.5 ألف شركة، فضلًا عن توافر 332 فرصة استثمارية و 139 فرصة صناعية فى سيناء ومدن القناة، ومن أبرز المشروعات الصناعية مصنع أسمنت العريش، ومجمع الرخام بمنطقة «الجفجافة» بوسط سيناء، ومصنع الرخام والجرانيت، كما تمت إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة، كذلك قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 2 مليار جنيه قروض حتى فبراير 2023، وساهم فى تمويل 50 ألف مشروع، وتوفير نحو 89.4 ألف فرصة عمل، فضلًا عن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، والذى تم من خلاله تقديم 862 مليون جنيه قروضا حتى فبراير 2023، ساهمت فى تمويل 5744 مشروعًا وفر 44.7 ألف فرصة عمل.

وبذلت الدولة جهودا كبيرة فى إنشاء شبكة نقل عملاقة لربط سيناء بالوادى والدلتا، حيث تم تنفيذ ورفع كفاءة 5000 كم من الطرق والأنفاق حتى نهاية 2022، وتم إنشاء 7 كبارى عائمة أعلى القناة بتكلفة 990 مليون جنيه، وإنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليزيد عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقارنة بنفق واحد عام 2014، وجار تطوير 8 موانىء بحرية منها ميناء نويبع، وميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة بجانب إنشاء وتطوير 3 موانئ برية، وهى طابا ورفح والعوجة.

ولا ننسى مشروعات السكك الحديد، وعلى رأسها خط (الفردان – بئر العبد- العريش – رفح) بطول 226 كم، أما بالنسبة للمدن الجديدة فتم إنشاء مدينة بئر العبدالجديدة، كما تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعى، و 54.5 ألف وحدة لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، كما تم إنشاء 4338 بيتًا بدويًا، وتم الانتهاء من 18 تجمعًا تنمويًا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار إنشاؤها.

كما زادت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب فى سيناء ومدن القناة، لتسجل 89.3% عام 2023، مقابل 84.4% عام 2014، فى حين تم تنفيذ 45 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة 478 ألف م3/يوم، وبلغت التغطية بشبكات الصرف الصحى فى سيناء ومدن القناة 77.1% عام 2023، مقابل 17.3% عام 2014، حيث تم تنفيذ 79 مشروعًا للصرف الصحى بطاقة 565 ألف م3/يوم، كما تم تنفيذ 30 محطة تحلية مياه بحر، ليبلغ عددها 45 محطة عام 2023، مقابل 15 محطة لعام 2014.

وتم تنفيذ أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكى، كما يجرى العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين، بجانب مشروع تنمية بحيرة البردويل بتكلفة 120 مليون جنيه، كما يتم حاليا إنشاء ميناء الصيد البحرى بالطور بتكلفة 72 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء وتطوير50 مستشفى و154 مركزًا ووحدة صحية، كما تم إجراء الكشف على 750.6 ألف مواطن خلال القوافل الطبية، بالإضافة إلى زيادة عدد المدارس بنسبة 20.2%، بعدد 3041 مدرسة عام 2022/2023، مقابل 2530 مدرسة عام 2013/2014.

بالإضافة إلى هذا تم تطوير قصرى ثقافة شرم الشيخ والعريش، كما تم إنشاء متحف شرم الشيخ بتكلفة 812 مليون جنيه، وتم إعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية فى أغسطس 2015، فضلًا عن إعادة افتتاح متحف السويس القومى فى سبتمبر 2014 بعد إغلاقه منذ عام 2011، علاوة على التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا، كما بلغت تكلفة إنشاء ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء 10 ملايين جنيه، وتكلفة تطوير الكورنيش بها بلغت 40 مليون جنيه، كذك تم تخصيص مبلغ 60 مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذى يبدأ من شمال سيناء، بجانب تنفيذ مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين لإنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس.

وأوضح الدكتور عبدالوهاب الراعى إلى أن تنمية سيناء تتم على عدة محاور أولها هو المشروعات التى تتبناها الدولة، أما المحور الثانى فهو آليات التسويق لتنمية سيناء على المستوى الدولى، حيث تسعى الدولة للوصول للمستثمر الأجنبى فى ظل التحديات والقدرات التنافسية للدول الأخرى لاستقطاب المستثمرين، لذا سنحتاج إلى زيادة فعالية وكفاءة سفاراتنا والملحقين التجاريين فى الخارج لاتخاذ كافة الإجراءات لجذب المستثمرين وضرورة تفعيلها على أرض الواقع بمزيد من الوضوح والشفافية، بالإضافة لتفعيل دور المصريين فى الخارج، ووزارة الهجرة والقوى الناعمة ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن المحور الثالث هو طرق تسويق سيناء على المستوى المحلى، حيث يجب الاهتمام بالتعليم بمراحله لأنه أمن قومى، وذلك عن طريق تطوير وتعديل نسبى فى المناهج التعليمية بما يتفق مع الهدف الاستراتيجى لزيادة الوعى الفكرى والسلوكى والولائى والقيمى للشباب فى مراحل التعليم المختلفة، ولا ننسى دور الأزهر والكنيسة فى التوعية بأهمية التعمير ونشر فوائده.

حملات إعلامية منظمة

مصطفى كامل ‏إستشارى تدريب وتطوير وخبير تربوي‏، أكد أن أرض الفيروز التى كرمها الله عز وجل، يجب وضع خطط للاستفادة منها، لذا يجب البدء فى عمل مسح شامل لكل بقعة فى سيناء، وإصدار كتيب مصور لكشف ما بها من نفائس دينية وروحية واقتصادية ونشرها على مستوى عالمى، والقيام بحملات إعلامية محلية ودولية منظمة، وتحديد مشروعات التنمية التى يمكن أن تساهم فى الاستفادة بجميع موارد سيناء، وفتح باب الاستثمار المحلى والأجنبى بشروط، ووضع خطط لتنمية المجتمع السيناوى، نظرًا لتميزه بطبيعة خاصة من عادات وتقاليد ودمجه بالمجتمع المصرى، مع إعطاء الفرصة لمشاركة أهالى سيناء فى تنفيذ خطط التنمية.

وأشار «كامل» إلى أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التنمية بسيناء أهمها: توصيل مياه النيل إليها، وتشغيل عدد من الأنفاق لربط الضفة الشرقية للقناة بالضفة الغربية، والبدء فى مشروع القطار لربط مناطق سيناء بباقى المحافظات، والتوسع فى الاستفادة بالثروات الفريدة من مناجم وأراضى زراعية ومسطحات مائية ومنتجعات سياحية، مطالبا بضرورة عمل فيلم تسجيلى، ووضع بعض الموضوعات عن سيناء فى المناهج الدراسية فى المدارس والجامعات، والقيام برحلات مخفضة للطلبة وأسرهم لتعريفهم بسيناء والاستمتاع بشواطئها الجميلة.

السياحة فى سيناء

وتحدثت الدكتورة ريهام أحمد عبدالرحمن، إخصائى الإرشاد النفسى والأسرى والتطوير الذاتى عن جمال أرض الفيروز، قائلة:»لقد وهب الله عز وجل سيناء طبيعة ساحرة تتمثل فى الجبال الشاهقة والوديان والشواطئ الرملية ذات الشعاب المرجانية والأسماك النادرة، وبالتالى لابد من تشجيع السياحة إليها حيث إنه يوجد فيها سياحة ترفيهية وعلاجية ودينية وتاريخية، ويجب تعريف السائحين بكل هذه المقومات السياحية

وأضافت أن عودة السياحة لمنطقة سيناء تتطلب اهتمام الإعلام بتقديم محتوى إعلامى إيجابى يركز على مظاهر التنمية فى سيناء، وما وصلت إليه من تطور خاصة بعد دحر الإرهاب، وإقامة معرض دولى يعرض المعالم السياحية الموجودة بسيناء بما يروج للسياحة فيها، مع التسويق السياحى الجيد لمعالمها المتعددة.

وأشارت عبدالرحمن إلى ضرورة عقد ندوات تثقيفية لإقناع المجتمع الدولى بتمتع سيناء بالأمان والاستقرار، واتخاذ كافة الإجراءات السياسية والقانونية والاجتماعية للقضاء على الفتن الداخلية والخارجية.

ولا ننسى تشجيع الرحلات المدرسية والجامعية للسفر إلى سيناء والتعرف على المعالم السياحية والدينية بها، وقيام هيئة تنشيط السياحة بإنشاء صفحات على جميع مواقع التواصل الاجتماعى تقدم محتوى يروج للسياحة بشكل يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، وزيادة الاعتمادات المخصصة لبرامج التسويق والترويج السياحى وتبنى استراتيجيات سياحية بناءة.

مكاتب التمثيل التجارى

ومن الناحية الاقتصادية تحدث خالد اسماعيل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، قائلًا: إن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدة مشروعات تنموية فى سيناء تتضمن إنشاء مجتمعات عمرانية ومناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية وشبكة طرق وأنفاق عملاقة، وسياحيا تم إنشاء متحف شرم الشيخ ومشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة ومشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين وغيرها من المنشآت السياحية، وكل هذه المشروعات تهدف إلى وضع سيناء على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية وجعلها أحد المقومات الداعمة للاقتصاد الوطنى خاصة بعد تحقيق ثوابت الأمن والاستقرار وهى من العوامل الهامة لأى استثمار.

ويرى المستشار الاقتصادى أنه حتى الآن لم يتم الاستغلال الأمثل لكل مقومات سيناء، لذا يجب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج والتى يصل عددها إلى 65 مكتبا، لتنفيذ خطة جذب الاستثمارات الخارجية مع محاسبة تلك المكاتب من خلال بيان النتائج ومدى فعاليتها فى القيام بدورها، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من القوى البشرية من المصريين العاملين فى الخارج والذين يصل عددهم إلى أربعة عشر مليون وهم سفراء لمصر كل فى موقعه لإلقاء الضوء على المزايا الاستثمارية فى مصر وخاصة فى سيناء بمساعدة المتخصصين فى مجالات الاقتصاد والمال والأعمال.

انفوجراف

610 مليارات جنيه تكلفة التنمية المتكاملة فى سيناء.

805 ملايين جنيه استثمارات مجمع الرخام بمنطقة «الجفجافة» بوسط سيناء.

727 مليون جنيه لإنشاء مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر.

53.8% زيادة فى إيرادات القناة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

18 مليار دولار للبنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

12 مليار جنيه تكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات.

4.3 مليار جنيه قيمة عقد تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس.

176.7% نسبة زيادة مساحة الأراضى المستصلحة والمنزرعة بسيناء.

8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكي.