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الأحد 13/أغسطس/2023 - 09:13 م 8/13/2023 9:13:33 PM

ما أجمل أن تقضى يوما فى رحاب مدينة الإسكندرية، وتلامس نسمات الهواء، وتلقى بجسدك على مياهها الملاحة، تشاهد جمال الطبيعة، وجمال كورنيش الإسكندرية، إنه شعور جميل، يذهب عنك عناء ومشقة العمل، وتدابير الحالة التى لا تنتهى فى ظل بضعة جنيهات تحصل عليها من يوم شاق وطويل تتبخر قبل أن تصل إلى يدك.

فقضاء يوم بالإسكندرية يفرغ الطاقة السلبية، ويغسل هموم أناس أصابهم ما أصاب البلاد والعباد، فتسعد، ويسعد من معك وتسعد أكثر بحفاوة الاستقبال من قبل قيادات محافظة الإسكندرية.

فقد نظمت اللجنة النقابية بجريدة الوفد رحلة اليوم الواحد إلى مدينة الإسكندرية هذه المدينة التى تزداد جمالا يوما بعد يوم، ونذكر بأنها مدينة ولدت قبل التاريخ، فقد بدأ العمل على إنشاء الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر سنة 332 ق. م واتخذها الإسكندر الأكبر وخلفاؤه عاصمة لمصر لما يقارب ألف سنة، حتى الفتح الإسلامى لمصر على يد عمرو بن العاص سنة 641، وبدأت الرحلة بزيارة قلعة قايتباى فى نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، والتى شيدها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى خلال عامين، وكانت لسنوات طويلة محل اهتمام من حكام مصر من أجل منع التهديدات المباشرة، وتجدد بها الاهتمام حاليا لتكون قبلة للسياحة المحلية والدولية.

وتضم الإسكندرية معالم متميزة منها: أكبر موانى مصر البحرية، ميناء الإسكندرية الذى يمر منه أكثر من 60 % من تجارة مصر، ومكتبة الإسكندرية وتضم العديد من المتاحف مثل: متحف الإسكندرية القومى والمتحف اليونانى الروماني، والمواقع الأثرية مثل: قلعة قايتباى وعمود السواري، وتنقسم إلى تسعة أحياء إدارية هي: أول المنتزه، ثانى المنتزه، شرق، وسط، غرب، الجمرك، العجمي، أول العامرية، وثان العامرية. والحديث عن ماضى وحاضر الإسكندرية يطول.

وباسم اللجنة النقابية نقدم واجب الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والقيادات الأمنية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ورانيا رمسيس رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ومحمد شحاتة قسم العلاقات العامة والإعلام.

والشكر موصول لإيهاب عبدالعال رجل الأعمال والخبير السياحى والزملاء الأعزاء الدكتور وجدى زين الدين رئيس التحرير، ورزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وفاطمة عياد، وحمادة بكر، وحمدى مبارز، أعضاء اللجنة النقابية على ما قدموه من أجل قضاء يوم جميل بالإسكندرية، وجميع المشاركين فى هذه الرحلة.