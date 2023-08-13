كلام فى الهوا

الأحد 13/أغسطس/2023 - 09:07 م 8/13/2023 9:07:39 PM

هناك فيلسوف غير مشهور بين العامة اسمه «فريدريش» ألمانى، عبقرى، تنبأ بالحرب العالمية الأولى رغم أنه توفى قبلها، وله كتاب يعده البعض واحدا من أقوى مائة كتاب فى تاريخ الإنسانية.

تحدى هذا الفيلسوف بجسده الضعيف كل الأقوياء، وله معان كثيرة فى الوجود والأخلاق، ولعل من أهم ما ينسب إليه أنه نسب إلى العقل كل شيء، فالإنسان لا يرى بعينه ولا يسمع بأذنه ولا يشم بأنفه، إنما كل هذه المدركات التى لدى الإنسان فى عقله، حيث إن تلك الأشياء يحس بها العقل عن طريق الخبرات السابقة التى يختزلها فى الذاكرة، أى باختصار كل هذه الحواس تقوم بإرسال إشارات إلى الدماغ الذى يقوم بترجمتها إلى صورة وكلمة أو رائحة. وأعطى هذا الفيلسوف مثلا لهذا، فهؤلاء الهنود الذين يسيرون على الجمر الملتهب وآخرون يستطيعون أن يوقفوا أنفاسهم ويدفنوا لعدة ساعات ثم يخرجوا إلى الحياة مرة أخرى دون أى ألم من النار أو اضطراب فى أجهزة التنفس. فهو لا يرى فى ذلك معجزة، إنما العقل لدى هؤلاء ليس لديه مخزون ألم من هذا الفعل بسبب الاعتياد عليه حتى تصل إلى هذا الحال.

الكلام هذا يبدو غريبا على البعض، إلا أن علماء معاصرين يؤكدون أن الإنسان لا يرى بعينه إنما بعقله بناء على إشارات عصبية إلى مركز الإبصار فى المخ وأيضا السمع والشم، من لا يرى بعقله أعمى.

لم نقصد أحدا.