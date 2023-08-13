رابط حجز مباراة الاتفاق والنصر السعودي في دوري روشن السعودي

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تقدم بوابة الوفد الإلكترونية رابط حجز مباراة الاتفاق والنصر السعودي في المباراة التي تقام مساء غد الإثنين على ستاد الأمير محمدبن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

يستعد فريق النصر لمواجهة الاتفاق مساء غد الإثنين في افتتاحية دوري روشن السعودي للمحترفين لهذا الموسم.

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الاتفاق

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبد الإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني

موعد مباراة الاتفاق والنصر السعودي

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء غد الإثنين في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10 مساء بتوقيت الإمارات العربية.

رابط حجز مباراة الاتفاق والنصر

لحجز تذاكر مباراة الاتفاق والنصر السعودي من هنا