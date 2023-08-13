في نقاط.. ما هو الصندوق السيادي؟

يزيد البحث خلال الساعات الأخيرة، عن الصندوق السيادي وما يقدمه وموعد التأسيس والفرص الذي يقدمها الصندوق للمستثمرين، وذلك بعد توجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، باستمرار الصندوق السيادي في تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية.

ما هو الصندوق السيادي في نقاط:

ــ عبارة عن محفظة استثمارية تؤسسها الدول من أجل إدارة ثرواتها وفوائضها المالية

ــ تلعب الصناديق السيادية دور الذراع الاستثمارية للدولة تستخدمها في ضخ استثمارات

مما يتكون الصندوق السيادي:

ــ تتكون الصناديق السيادية من أصول مختلفة من الممكن، منها: (أراض أو أسهم في شركات أو سندات)

ويتم استغلال تلك الأصول بشكل استثماري لتدر عوائد وأرباح.

يسعى الصندوق السيادي إلى تعظيم العائد من أصوله، وبناء ثروة للأجيال القادمة عبر عدة محاور، منها الاستفادة من المحفظة العقارية في مشروعات استثمارية ترتبط بشكل وثيق بأولويات الدولة المصرية التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري كمكون أساسي لعملية التنمية الشاملة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيماً لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.