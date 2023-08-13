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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يلتقي نظيره العراقي لبحث سبل التعاون بين البلدين

وزير الإسكان مع نظيره
وزير الإسكان مع نظيره العراقي

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع بنگين ريكاني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بدولة العراق، وذلك في مستهل زيارته لدولة العراق، ويرافقه المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسؤولي الشركة.


وأوضح الجزار، أن زيارته لدولة العراق الشقيقة، لبحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، وخاصة مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا بدولة العراق، وذلك تعقيباً على زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي، للدولة المصرية على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عدداً من الوزراء.


وأكد وزير الإسكان، أن شركات المقاولات المصرية سواء شركات القطاع الخاص، أو العام، وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب (تُنفذ عددًا من المشروعات المتنوعة لأشقائنا فى الدول العربية والأفريقية، وفى مقدمتها مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية بتنزانيا)، تكونت لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، سواء فى قدرات الكوادر البشرية، وحجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة، موضحاً أن عدد الشركات العاملة في مختلف المشروعات على مستوى الجمهورية بلغ نحو 3 آلاف شركة، وتلك الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات خارج الدولة المصرية، خصوصًا لأشقائنا العرب والأفارقة.


كما أكد الوزير، أن الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها الواسعة في تنفيذ المشروعات بمختلف مجالات التنمية العمرانية، مع أشقائنا بدولة العراق، من أجل تحقيق التنمية المنشودة.

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