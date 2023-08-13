ميليتاو مدافع ريال مدريد يستعد للخوض لعملية جراحية

أعلن ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، إصابة المدافع إيدر ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وخرج ميليتاو من الملعب باكيا بعد إصابته في الركبة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني في فوز فريقه 2-صفر على أتليتيك بيلباو في مستهل مشواره الفريقين بالدوري أمس السبت.

وأضاف النادي أن اللاعب سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.

وميليتاو هو ثاني لاعب في ريال مدريد يتعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد الحارس الأساسي تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة قبل يومين من انطلاق الموسم.