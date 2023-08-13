درة تتزين بقواقع البحر والكاش مايوه يعكس أنوثتها
نشرت الفنانة درة زروق احدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، اثناء استجمامها بالعطلة الصيفية.
وبدت درة زروق بإطلالة صيفية لافته، حيث ارتدت مايوه عكس أنوثتها الطاغية ونسقت عليه كاش مايوه أسود، فيما انتعلت سليبر راقي.
وتزينت ببعض إكسسوارات نجوم البحر لتتناغم مع إطلالتها الصيفية.
واختارت لم خصلات شعرها للوراء كعكه وتزينت بقبعه من الخوص ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بلون الكشمير في الشفاه.
درة
درة إبراهيم زروق (13 يناير 1980 –) المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر
عن حياتها
حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).
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