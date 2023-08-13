علاء مبارك يتناول الكشري في مطعم شهير بوسط البلد.. وشخص يحرجه بجرأة (فيديو)

احتل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد زيارته لأحد مطاعم الكشري الشهيرة بمنطقة وسط البلد.

علاء مبارك حديث الجمهور بعد زيارته مطعم كشري شهير في وسط البلد

أعرب علاء مبارك عن سعادته البالغة بزيارته مطعم كشري شهير رفقة أصدقائه المقربين، فيما وجه جزيل الشكر لأصحاب المكان على حسن الضيافة والاستقبال الرائع والخدمة الممتازة والطعام ذو المذاق الرائع، وجاء ذلك خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات المصغرة "تويتر".

علاء مبارك

علاء مبارك في كشري أبو طارق

كتب علاء مبارك: "بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال".

علاء مبارك في كشري أبو طارق

علاء مبارك في كشري أبو طارق

علاء مبارك يحرج متابع بسبب الكشري

وتبع علاء مبارك حديثه عن تناوله للكشري، بتغريدة أخرى كشف فيها عن سبب إخباره متابعيه بتناوله للكشري، ردًا على متابع سأله عن العبرة المستفادة من تغريدته قائلًا: "صحتين وعافية .. طب فين العبرة اللي من الخبر"، ليرد عليه متحدثًا عن فوائد الكشري من وجهة نظره حيث قال: "شكرًا، العبرة ان الكشري المصري يقوي جهاز المناعة لإحتوائه على الشطة والثوم والبصل والليمون".

علاء مبارك عبر تويتر

علاء مبارك عبر تويتر: أن يحبك الله هذا أعظم الحب الحمدلله

في الوقت نفسه، أعرب علاء مبارك عن امتنانه بحب الناس له، ردًا على تعليق أحد المتابعين: "محبتك في قلوب ناس كبيرة وبتزيد يوم عن يوم"، ليرد عليه قائلًا: "أن يحبك الله هذا أعظم الحب .. الحمدلله".

علاء مبارك عبر تويتر

آخر ظهور عام لنجلي الراحل حسني مبارك

وكان آخر ظهور عام لعلاء مبارك وشقيقه جمال مبارك، أثناء تواجدهما في مباراة النادي الأهلي أمام فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

علاء مبارك يستفز المصريين بتصريح صادم من وراء القضبان

على صعيد آخر، كان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد أثار ضجة واسعة قبل أشهر، بعد نشره صورته مع والده الراحل وشقيقه جمال مبارك وراء القضبان أثناء محاكمتهم في قضايا فساد بعد ثورة 25 يناير، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات المصغرة "تويتر".

علاء مبارك وشقيقه جمال ووالده الراحل حسني مبارك

وأرفق علاء مبارك الصورة بتغريدة صادمة أثارت استفزاز الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال: "صورة لها معانى كثيرة، عدم الهروب والمواجهة".

علاء مبارك يفتخر بفترة سجنه مع والده الرئيس الأسبق: "احترام القضاء"

وتابع مبارك: "احترام القضاء، فالبراءة، فجنازة عسكرية، فصدور أحكام لصالحنا من محكمة العدل الدولية ومحاكم الاتحاد الأوروبي وقرار من محكمة العدل لمجلس الاتحاد بدفع مبالغ كبيرة كتعويض للأسرة، كما دفعت النيابة السويسرية أيضًا تعويضات، سبحان الله والحمد لله".