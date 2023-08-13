ابتداء من اليوم.. رسائل لجميع المستفيدين بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة المصرية، عن أنباء جديدة بخصوص مبادرة سيارات المصريين في الخارج.

وأكدت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، انه ابتداء من اليوم ستصل رسائل لجميع المستحقين المشتركين بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج على الإيميلات الشخصية، لإبلاغهم بفروق الوديعة المستحقة لهم، حيث سيطلب منهم تسجيل طلبهم على التطبيق الإلكترونى، تماشيا مع منطوق القانون.

التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة

واكدت الوزيرة سها جندى إن كل من سجل على التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة ولم يستطع استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، خلال فترة عملها والتى استمرت 6 أشهر، ومن صدرت له موافقات استيرادية، يمكنه استكمال الإجراءات.

وتقدم عدد من المواطنين بالخارج لمبادرة سيارات المصريين بالخارج، إلا أنهم لم يستطيعوا استكمال أوراقهم خلال فترة عمل المبادرة، وهو ما جعل وزارة الهجرة تتواصل مع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة لإيجاد الحلول المناسبة، غير أن هناك نحو 1200 حالة من بين المصريين المتقدمين من أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، إقامتهم غير محدد بها تاريخ انتهاء الإقامة، بحسب خطاب مصلحة الجمارك.

إنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر

وقد وافق مجلس الوزراء على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم، لافتًا إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.

وكانت وزارة الهجرة، قد اعلنت فى يونيو الماضى، تقديم مقترح يتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة الدولارية لمن ساهموا فى المبادرة قبل التعديل، وموافقة مجلس الوزراء على السماح للجادين، ممن بدأوا إجراءات استيراد السيارات وحصلوا على موافقات سارية ولم يتمكنوا من إنهائها، بتحويل الوديعة واستكمال إجراءات الاستيراد، والسماح باستخدام كارت ائتمان دولى لدفع قيمة الفروق المستحقة لفئة السيارة.