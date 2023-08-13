مايكل سينكو يقدم أحدث تصميمه من وحي الحضارة الفرعونية في عرضه الأول بمهرجان العلمين

نظم المصمم الفيليبيني العالمي مايكل سينكو عرضه الأول في مجمع North Square Mall بمصر، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، الذي مزج بين الحضارة الفرعونية العريقة والفن بلمسة فاخرة.

مايكل سينكو يحاكي الماضي بلمسة من الحاضر ونعومة المرأة في المستقبل

حرص المصمم الفيليبيني العالمي أن يقدم عرضًا مختلفًا يسيطر عليه الحضارة الفرعونية بمختلف أشكالها ودق تفاصيلها ليبزر حياة الفراعنة في تصميم الكاب والتاج المرصع بحبات الخرز الكريستال ليعكس فخامة الفراعنة بلمسة عصرية تخطف قلب عشاق هذا الحضارة العريقة.

ونجح في مزج الماضي العتيق لحياة الفراعنة بالحاضر الهادئ والمستقبل القادم، لتحطي كل قطع من تصميمه قصة فريدة مختلفة تجذب صاحبات الذوق الرفيع المحبات للحضارة الفرعونية العريقة.

وحضر العرض مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي المهتمين بخطوط الموضة العالمية، وجاءت روجينا في مقدمة الحضور، لتخطف النجمة ودرة زروق الأضواء لرقي إطلالتها الساحرة وبوسي شلبي، وهنا شيحا والمؤثرة نور أبو العلا وغيرهم من الذين اتخذوا لهم مكاناً في الصفوف الأمامية لحضور العرض الراقي، الذي تعاون على تنفيذه نخبة من الأنامل اليدوية العاملة لدى المصمم في محترفه دبي.

ومنذ بدء عرض الأزياء تألقت العالميات بتصاميم مختلفة بين فساتين الفراعنة المجسمة والفضفاضة والطويلة المطرزة بالكامل بالأحجار الفرعونية والكريستال والخرز الناعم لتكتمل لوحة وعظمة أجدادنا المصريين على قطع الأزياء.

واختار مايكل تصاميم قطع الأزياء بعرضة على وحي الحضارة الفرعوينة العريقة ليعيد من جديد إلهام المصممين والفنانين العالميين لهذا الحضارة العتيقة.

فساتين تواكب العصر بلمسة فرعونية ناعمة

وتنوعت فساتين السهرة بين الطويل والقصير والمفعم بقصة البليسية الناعمة التى تجذب المرأة الأنيقة.

وتصدرت فساتين المنفوشة بقصاتها الأميرية والمزدانة بالتطريز اليدوي والغيبور والمزينة بكاب ومشالح مع أغطية للرأس مطرزة بالكامل بحرفية عالية ، فضلا عن فساتين السهرة المميزة بلمسة الطابع الميتاليكي، وتنوعت الألوان ما بين الباستيل وصولاً الى ألوان قوية مثل الأصفر والأحمر الياقوتي والأزرق البحري وخاصة الأسود والذهبي.

واحتلت الأحذية بتصاميمتها المختلفة ذات الكعوب البلاتفورم والمدببه، والتي تعتبر هوية للمصمم إضافة الى قماش الترتر إذ سيطر الطابع الميتاليكي المبهر الذي يميز تصاميمه، دورًا هامًا لتكمل أناقة الإطلالات لهذا الموسم.