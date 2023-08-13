الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد المخازن برأس غارب

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة رأس غارب جنوب محافظة البحر الأحمر على حريق شب بأحد المخازن بالمدينة، دون حدوث أى إصابات بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حريق بمخزن أدوات منزلية بمدينة رأس غارب.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وأتم رجال الحماية المدنية عمل التبريد لموقع الحريق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق