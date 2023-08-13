أسامة الأزهري يهنئ مفتي الجمهورية بثقة الرئيس بالتجديد له

هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بالتجديد له في منصبه مفتيًا للجمهورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الأزهري: أهنئ فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد له لمدة عام، متمنيًا التوفيق والسداد والنجاح لدار الإفتاء المصرية.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها على مواكبة التطور الرقمي في معالجة العديد من القضايا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر اليوم الأحد قرارًا جمهوريًّا رقم 337 لسنة 2023 بمدِّ خدمة الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية، لمدة عام، اعتبارًا من 2023/ 8 / 12 وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المفتي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء

من جانبه. هنأ مستشار مفتي الجمهورية الدكتور إبراهيم نجم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- المفتي على قرار التجديد لمدة عام للمرة الثالثة على التوالي، وكتب "الحقيقة نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق".

وأكد نجم أن المفتي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء، راجيا الله أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية.



المنــاصب التي تولاها مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام :

مفتي جمهورية مصر العربية من 4/ 3/ 2013.

رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 15/12/2015.

رئيس مجلس إدارة مجلة دار الإفتاء المصرية.

رئيس مجلس إدارة مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

مؤلفات للدكتور شوقي علام :

محاضرات في فقه العبادات (فقه الحج والعمرة) سنة (96/ 97م).

مبادئ علم الميراث، سنة (98/ 99م).

الموجز في قواعد الفقه الكلية، سنة (2004م).

محاضرات في فقه المعاملات، دراسة لبعض عقود المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، سنة (2004م).

محاضرات في فرق عقد النكاح، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وما عليه قانون الأحوال الشخصية العماني (2008م).

محاضرات في النظام القضائي في الفقه الإسلامي مقارنًا بقانون السلطة القضائية العماني سنة (2008م).

محاضرات في الفقه المالكي لطلبة الفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بطنطا، سنة 2011/ 2012م.

دروس في فقه الأحوال الشخصية، سنة 2012م.

محاضرات في الفقه المالكي لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بطنطا بالاشتراك مع الدكتور محمد إبراهيم صباح (2012/ 2013م).

فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام، سنة 2014م

فتاوى الشباب، سنة 2014م.

أحكام المسافر، سنة 2014م.

الجهاد (مفهومه -ضوابطه –أحكامه) من خلال فتاوى دار الإفتاء المصرية، سنة 2014م.

فقه الجندية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية، سنة 2015م.

