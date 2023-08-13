مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر (liverpool-vs-chelsea) يلا شوت 13-8-2023 في الدوري الانجليزي ، تترقب الجماهير بفارغ الصبر موعد انطلاق مباراة الكلاسيكو الإنجليزي المنتظرة بين ليفربول وتشيلسي اليوم. هذا اللقاء يُعد قمة مثيرة في انطلاقة موسم الدوري الإنجليزي لعام 2023-2024. وتزداد حماسة المشجعين لمعرفة القنوات التي ستنقل هذه المباراة الهامة، بالإضافة إلى كيفية متابعتها بث مباشر في هذا اليوم المميز.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

سيتعين على ليفربول الاستغناء عن كرة القدم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة الأولى منذ موسم يورغن كلوب الأول في القيادة قبل تسعة مواسم ، حيث تحول تركيزهم إلى الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد أن احتلوا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ، أربعة. نقطة خلف نيوكاسل صاحب المركز الرابع.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

بعد أن أخذوا مطاردتهم الرباعية غير المسبوقة على طول الطريق في 2021-22 ، لم يتمكن الريدز من تحدي أي ألقاب كبرى الموسم الماضي ، وبدلاً من ذلك شاهد خصومهم الأخير مانشستر سيتي يفوز بثلاثية تاريخية ومنافسه مانشستر يونايتد. ارفع كأس الدوري.

عاد قرار ليفربول بعدم تعزيز فريقه مع لاعبي خط وسط جدد الموسم الماضي ليطاردهم في النهاية ، لكن كلوب أشرف منذ ذلك الحين على تحديث كبير لوسط الملعب في آنفيلد هذا الصيف. غادر ما يصل إلى سبعة لاعبي خط الوسط حتى الآن بما في ذلك القائد جوردان هندرسون وفابينيو ، في حين أن دومينيك زوبوسزلاي وأليكسيس ماك أليستر هما إضافتان مثيرتان ، ويمكن أن يكون مويسيس كايسيدو آخر ، على الرغم من أن الإكوادوري يفضل الانتقال إلى تشيلسي على الانتقال إلى تشيلسي. انفيلد.

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بينما كانت تحركات خط الوسط تجري خلف الكواليس ، واجه ليفربول ثروات متباينة في الهجوم والدفاع خلال فترة ما قبل الموسم ، حيث سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 10 في خمس مباريات ودية. حقق الريدز انتصارات ضد كارلسروه وليستر سيتي ودارمشتات - بفوزه 3-1 يوم الإثنين - لكن التعادل 4-4 مع جروثر فورث والخسارة 4-3 أمام بايرن ميونيخ يشير إلى أن فريق كلوب لم يستعد بعد. سرعة.

واجه ليفربول القليل من المشاكل في بداية قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، على الرغم من أنه لم يخسر أي مباراة افتتاحية في الدوري الممتاز في أي من المواسم العشرة الماضية - فاز بثمانية مواسم وتعادل اثنين - وانتصار على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد. ستنهي مشوارها الخالي من الانتصارات في سبع مباريات ضد تشيلسي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم

قامت شبكة “beIN Sports” بنقل مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، حيث يتم تقديم تغطية خاصة وبث حصري للقاء المنتظر عبر قناتها الرئيسية “beIN Sports 1 Premium”.

كما يمكن مشاهدة المباراة أيضًا عبر قناة “beIN 4K”، كما من المقرر أن تذاع أحداث اللقاء على عدة قنوات منها:

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Setanta Sports 1 Eurasia HD، Sky Sports Main Event UK، Diema Sport 2 HD،Digi Sport 1 HD Romania.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة:

في حراسة المرمي :- كيبا.

في خط الدفاع :- ريس جيمس ، تياجو سيلفا ، كولويل ، تشيلويل.

في خط الوسط :- جالاجر ، انزو ، تشوكويمكا.

في خط الهجوم:- ستيرلينج ، نكونكو ، جاكسون.

توقيت المباراة:

تأتيكم المباراة في الاوقات التالية 06:30PM بتوقيت مكة المكرمة.

معلقي المباراة:

الشوالي

القنوات الناقلة:

bein sport