"أنا الطيب" لحمزة نمرة تقترب من مليون ونصف على يوتيوب

استطاعت أغنية “أنا الطيب” للفنان حمزة نمرة، أن تحقق أكثر من مليون و300 ألف جنيه مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالاضافة للمنصات السمعية والإلكترونية، وذلك منذ طرحها مساء الأربعاء الماضي.

أغنية أنا الطيب، كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، أكورديون وربابة محمود شاهي، ناي محمد عاطف.

وكانت حققت أغنية “رياح الحياة" للفنان حمزة نمرة أكثر من مليون مشاهدة وذلك خلال 24 ساعة من طرحها على اليوتيوب.

وكان طرح الفنان حمزة نمرة رابع أغنيات ألبومه الجديد "رياح الحياة" بشكل فيديو كليب مصور، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية.

حمزة نمرة



بكلمات "تهبي يا رياح الحياة دايما بما لا أشتهيه، واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه"، يلعب حمزة نمرة على وتر العاطفة ويبكي مستمعيه بتوليفة واقعية بين مفهوم التجاوز والتناسي ومحاولة التعايش مع الواقع رغم صدماته ومآسيه مع التخبط بين لحظات الفرح العابرة ومشاعر الحزن والتفاؤل والاكتئاب والأمل المختلطة، في خلطة شعورية تعد العلامة المميزة لكل ألبوم جديد يطلقه حمزة.

رابع محطات ألبومه الجديد “رايق”

ويتغنى حمزة نمرة خلال "رياح الحياة" بألحانه وبكلمات الشاعر محمود فاروق، وتوزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، وتعد رابع محطات رحلة ألبومه الجديد "رايق"، الذي قرر خوض تجربة تشويقية مغايرة لإطلاق أغانيه فرادى أسبوعيا، بواقع أغنية أو أغنيتين في تمام السابعة مساء كل يوم أربعاء.

وقال حمزة نمرة عن "رياح الحياة": "من أقرب أغاني الألبوم لقلبي، وكلماتها لمستني وأثرت في، وقررت أن أغنيها دفعة واحدة بدون "كوبليه كورس"، وهي أغنية حقيقية جدا في معانيها ومشاعرها المختلطة".

وتعقب "رياح الحياة" أصداء النجاح الجماهيري واسع المدى لأغنيات "رايق" و"إسكندرية" و"غروب"، التي تم إصدارها خلال الأسبوعين الماضيين، وتمكن خلالها نمرة من تصدر تريندات منصات التواصل الاجتماعي على مدار أيام صدورها.



ويروي حمزة نمرة عطش جمهورها لأغنياته عبر وجبة موسيقية دسمة في مائدة ألبوم "رايق"، الذي يضم في جعبته 13 أغنية، في أحد أطول ألبوماته الغنائية وأول ألبوم صيفي في مسيرته.

وتأتي كلمات أغنيه رياح الحياة لـ حمزه نمرة، كالتالي:

تهبي يا رياح الحياة

ديماً بما لا أشتهيه

واللي السنين مقدماه

غير اللي قلت نفسي فيه

يلاقي قلبي فين دواه

واللي أذاه أقرب ما ليه

ده جرح ببعلّم!

وصعب تسكن الألام

واخرج من اللي فات سليم

وصعب لمّا اروح انام

ما افضلش اراجع القديم

طلع مُكلّف العلام

وخدت درس في الصميم

ولسه بتعلّم

ركز يا قلبي في اللي جاي

وألف شكر للي باع

ما صانش حتى بوء شاي

سلام يا ٣٠٠ وداع

واللي لقانا ما يساعوش

فخانة الوداع تساع

مشاعرنا مش لعبة

ما تتشغلش باللي فات

خليك يا قلبي في المفيد

كبر لأي ذكريات

ركز وبس في الجديد

لازم نقسّم الخانات

بمين قريب ومين بعيد

الحسبة مش صعبة

فرحت م الساعات ساعات

ودقت م الحاجات حاجات

وعشت م السنين سنين

ونابني م اللي فات فتات

وم الحبيب جواب حزين

وأسئلة بلا إجابات

حيرة ورا حيرة

حتى السعادة يوم ويوم

حتى المحبة خد وهات

وكل كوم وكومي كوم

زمن بيرمي إفيهات

وزي عادتي اصوم اصوم

واسد جوعي ذكريات

وافضها سيرة

آخرتها يا زمن عنيد

كله سبق وانا الوحيد

اللي مشيت ورا سراب

واللي بدأت من جديد

الكل شاف اللي وراه

حاسبت انا ع المشاريب

لوحدي كالعادة!

مش باقي غيري في المكان

مش باقي حاجة من اللي كان

مش باقي غير وجع زمان

وهمس ذكرى في الودان

طاوعت حظى لما قال

أصبر لكل شيء أدان

يا حظ ما تأدن!