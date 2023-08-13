لم الشمل وحل مشكلة التأمينات والمعاشات.. خدمات مكتب اتحاد العمال المصريين بإيطاليا

أوضح الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، طريقة الحصول على فرص العمل المتاحة في إيطاليا، لافتًا أن الفرص المتوفرة حاليا هي: “عمال الكهرباء والسباكة والصيد وقيادة السيارات ومرافقة كبار السن”.

وأشار عيسى اسكندر، إلى أن الاتحاد يمتلك مكتب خدمات تابع للسفارة الإيطالية بمصر هو من سيقوم بهذا الدور بالتنسيق مع وزارات الهجرة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، متابعًا: «سنحاول استخدام مراكز التدريب الموجودة جميع محافظات، لاستفادة جميع المواطنين».

وأكد اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أنه يستهدف تدريب العمال المصريين على المهن التي يحتاج إليها سوق العمل الإيطالية.

أما بالنسبة لخدمات الاتحاد في مصر، أشار رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إلى أن مكتب الاتحاد في منطقة المعادي بالقاهرة معلن على الموقع الرسمي للسفارة الإيطالية في مصر، ويتولى لم شمل العامل المصري المقيم في إيطاليا مع أسرته، بالإضافة للعمل على حل مشكلات التأمينات والمعاشات التي تحق للعمال المصريين في إيطاليا.

ولفت إلى أن بعض الإيطاليين المقيمين في مصر يتعاملون مع المكتب الخاص بالاتحاد في المعادي، ويقدم المكتب خدمات الترجمة المعتمدة الخاصة بالشهادات والأرواق الرسمية.

وقد أعلن الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، توفير فرصة عمل لـ 15 ألف عامل للعمل في إيطاليا.

وكشف “إسكندر”، عن تفاصيل فرص العمل قائلًا: “صدر في الجريدة الرسمية الإيطالية خبر جلب العمالة الأجنبية ومصر لها دور فعال وكبير ضد الهجرة غير الشرعية، وإيطاليا تريد عمال بطرق شرعية تكون مدربة ولديها مهن حرفية يحتاجها سوق العمل الإيطالي”.

وتابع عيسي : “عدد العمالة الأجنبية الوافدة المطلوبة من الخارج تبلغ 15 ألف مقسمة على ثلاث سنوات شرط أن يكون تدريبهم مسبقا قبل السفر إلى إيطاليا وسيقوم اتحاد عمال إيطاليا بإنشاء هذه الدورات التدريبية”.