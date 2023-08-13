مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر الآن كورة لايف

يلا شوت تويتر : مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر الآن كورة لايف،حاليا، يقدم الوفد بثا مباشرا لحظة بلحظة لمباراة الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين فريقي ليفربول وتشيلسي. ويسلط التقرير الآتي الضوء على أبرز أحداث هذه المواجهة القوية.

مباراة ليفربول وتشيلسي الجولة الأولى من مسابقة الدوري الانجليزي يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023 وسوف نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة مباراة ليفربول وتشيلسي ومعلق مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر الآن كورة لايف

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر الآن

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي الجولة الأولى من مسابقة الدوري الانجليزي وفي تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ،وفي تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت ليبيا والسودان ، بينما المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي.

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تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيتسون، وكوناتي، فان دايك، وألكسندر أرنولد

خط الوسط: ماك أليستر، وكيرتس جونز، وسوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ولويس دياز

خلال فترة التحضيرات القبلية للموسم، خاض فريق ليفربول خمس مباريات ودية في معسكره التدريبي. حقق الفريق انتصارات في ثلاث مباريات، فيما تعادل في مباراة واحدة، وتكبد خسارة وحيدة.

يسعى المدرب الألماني يورجن كلوب، المشرف على تدريب ليفربول، إلى إعادة الفريق إلى سكة المنافسة على البطولات المختلفة، متطلعًا لبداية قوية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

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من المتوقع أن تنقل مباراة القمة بين تشيلسي وليفربول مباشرة على الهواء، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ستتم مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، التي تحمل حقوق بث الدوري الإنجليزي بصورة حصرية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول وتوقيت مباراة ليفربول وتشيلسي .. سيتم نقل مباراة تشيلسي وليفربول عبر قناة beIN Sports Premium 1 وذلك اليوم 2023-08-13 في الدوري الانجليزي ، وسيتم التعليق على مباراة ليفربول وتشيلسي من خلال عصام الشوالي .