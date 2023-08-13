عاجل
سيدة تطلق نفسها 3 مرات.. أغرب شروط عقود الزواج قرارات قوية من الاتحاد السعودي في الموسم الجديد الطاعون الدبلي بعد ظهوره في الصين.. أعراضه وطرق العدوى
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامجًا تدريبيًا لأطباء الأسرة حول "القصور الكُلوي المزمن"

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فعاليات البرنامج التدريبي لأطباء الرعاية الأولية حول «القصور الكُلوي المزمن».

txt

الاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية يبحثان خطة لنشر الوعي بسلامة المرضى

txt

وزير الصحة يبحث مع السفير الكوبي التعاون بين الدولتين في المجالات الصحية

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، يهدف البرنامج التدريبي الذي أطلقته إدارة التدريب بالهيئة بالتعاون مع شركة استرازينيكا مصر، إلى الارتقاء المستمر بكفاءة أطباء الأسرة وتطوير قدراتهم بشكل فعَّال عن طرق وآليات وأساليب الكشف المبكر عن أمراض الكُلى والقصور الكُلوي المزمن.

وتابع: ارتكز البرنامج التدريبي على محاور عدة شمل أبرزها استعراض رؤية عامة عن مرض القصور الكُلوي المزمن، وأعراضه ومسبباته، وطرق التشخيص والعلاج، إضافة إلى أهمية الكشف المبكر عن القصور الكلوى حفاظًا على صحة المرضى، وطرق علاج القصور الكُلوي سواء عند أصحاب الأمراض المزمنة أو غير المزمنة، فضلًا عن آليات التعامل على مستوى الرعاية الأولية مع مرض القصور الكُلوي واتخاذ القرار بالتحويل لمستوى أكثر تخصصًا، فيما تم عرض أحدث التوصيات العلمية العالمية فى علاج القصور الكُلوي المزمن.

 

وخلال فعاليات البرنامج التدريبي الذي تم على يد الدكتور عماد مجدى شوقي، مدرس أمراض الكُلى بجامعة المنصورة، تم استعراض عدد من الحالات الإكلينيكية الشائعة في الممارسة الطبية وكيفية الكشف عنها وتصنيفها باستخدام التطبيقات الإلكترونية المتاحة، بهدف الوصول للاستفادة القصوى من تقنيات وآليات الميكنة والرقمنة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

 

وأكدت الهيئة في بيانها، حرصها الدائم لدعم التدريب والتعليم المستمر باعتبارهما جزءاً أساسياً ومهماً لأي منشأة وفي كافة التخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الاستدامة في تقديم خدمات ذات جودة عالية إلا بوجود تعليم وتدريب مستمرين لمقدمي الخدمة سواء كان ذلك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والندوات أو التدريب على رأس العمل، أو عن طريق إتاحة الفرص للحصول على درجات علمية متخصصة.

 

يأتي البرنامج التدريبي تزامناً مع استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية تحت شعار «100 يوم صحة»، والتي تقع تحت مظلتها المبادرة الرئاسية للاعتلال الكلوى والكشف المبكر عن أمراض الكُلى بوحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات.

مواد متعلقة

شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية

"العلوم الصحية" تعلن رفض تسجيل خريجي الجامعات التكنولوجية

نشر الثقافة والتوعية الصحية بقرى "حياة كريمة" في أبنوب بأسيوط

الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي بعد تعرضه لإغماء أثناء صلاة الجمعة

خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل بالوادي الجديد

رئيس الوزراء يتابع عددًا من الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية