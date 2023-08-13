وزير الصحة يبحث مع السفير الكوبي التعاون بين الدولتين في المجالات الصحية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير الكوبي لدى مصر «مانويل روبيدو»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في مختلف المجالات الصحية، بما يساهم في الارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد عمق العلاقات «المصرية الكوبية» وامتدادها على مدار سنوات طويلة، بما يحتم تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات الصحية، لدعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الدولتين، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول بحث الاستفادة من الخبرات الكوبية المتميزة في تطوير تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء الكوبيين، لنقل خبراتهم في تطبيق نظام متطور لخدمات لرعاية الأولية بمصر، بما يضمن تطوير خطة العمل الخاصة بالمبادرة الرئاسية لدعم وتطوير خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، لافتاً إلى أن دولة كوبا تتميز بنظام رعاية صحية أولية قوي ومتميز.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدولة المصرية تمتلك أكثر من 5400 وحدة رعاية أولية على مستوى محافظات الجمهورية لخدمة 104 ملايين مواطن، لافتاً إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية، تستهدف تحسين خدمات الرعاية الأولية، لدعم وتحسين الصحة العامة، والعمل على رفع متوسط عمر الفرد بنحو 3.7 سنة، فضلاً عن استحداث خدمات صحية جديدة، وتحسين الخدمات الحالية، وبناء قدرات الطواقم الطبية، وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية المدرجة ضمن المبادرة.

ومن جانبه، وجه السفير الكوبي لدى مصر «مانويل روبيدو» الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على مجهوداته في دعم القطاع الصحي، وتقديم كافة سبل المساعدة لمختلف الدول، لدعم سبل الارتقاء بمجالات الصحة العامة، مؤكداً حرص الدولة الكوبية على مد جسور التعاون وخلق فرص جديدة للتعاون مع الدولة المصرية في مختلف المجالات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.