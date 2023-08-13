العناية الإلهية تنقذ منطقة كهرباء جنوب سيناء من كارثة

تمكنت قوات الدفاع وطالمدني من السيطرة علي حريق هائل داخل مخزن كبير الخردة بمقر محطة كهرباء جنوب سيناء، المتواجدة بمدينة طور سيناء، وبالقرب من خزانات الوقود ولولا تدخل العناية الإلهية لكانت وقعت كارثة محققة.

كان مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقي بلاغ يفيد اندلاع حريق هائل داخل مخزن خردة بمحطة كهرباء جنوب سيناء .

وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف وسيطرت علي الحريق قبل امتداد السنة اللهب إلي خزانات الوقود .



وقال شهود عيان إن الحريق اندلع بسبب منشار كهربي لقطع الخرده ونقلها من قبل أحد مقاولي الخردة .

وانتقل لموقع الحريق مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، واحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .